Nyní už je jasné, že Jandačovu důvěru pro dnešní zápas dostal Pavel Francouz.

Pro toho hovoří veškerá fakta a statistiky tohoto šampionátu. Francouz se narozdíl od Mrázka nedopouštěl hloupých chyb a taky je to on, komu mohou jeho spoluhráči děkovat za postup do čtvrtfinále. Ve Francouzově případě platí jednoduchá rovnice. Když byl v bráně on, český tým vítězil. Pavel Francouz má také větší zkušenosti s mezinárodním hokejem. Na mistrovství světa je už počtvrté, navíc celou svou kariéru strávil na širokém kluzišti.

Mrázek se letos proti Rusům představil dvakrát a ani jednou z toho nebyla výhra českého výběru.