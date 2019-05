Národní tým Švýcarska jde také letos do play-off bojů ze čtvrtého místa, nicméně pomýšlet může znovu vysoko - příkladem budiž druhé místo z loňského světového šampionátu. Švýcaři ve skupině zvládli povinné duely proti outsiderům, proti Česku a Švédsku svedli těsné bitvy, a výrazně padli jen proti Rusku. Švýcaři však mají na turnaji velmi silnou sestavu a už loni dokráčeli, jak bylo zmíněno do finále, ze čtvrtého místa po skupinách. Na soupisce mají Josiho, Fialu, Hischiera a či nově příchozího Niederreitera, a tak se dnes rozhodně mají o co poprat.