Pokud by v dnešním zápase zvítězila Itálie v základní hrací době, sestup by reálně hrozil Slovensku. To by totiž ve svém posledním zápase se Švédy muselo bodovat. Přiznejme si, že bodový zisk ze zápasu se Švédy je pro naše východní sousedy spíše v teoretické rovině.