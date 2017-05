Vítám Vás u online přenosu z prvního zápasu české hokejové reprezentace na mistrovství světa v hokeji v Kolíně a Paříži. Český tým dnes nastoupí proti favorizované Kanadě, která může v letošním roce zkompletovat zlatý hattrick. Stejnou šanci už měli hokejisté javorového listu již 2005, kde jim to pokazila právě Česká reprezentace. Podobnou šanci měli také Rusové v roce 2010, kdy jim to pokazila opět Česká reprezentace. Nezbývá než našim hokejistům fandit, aby se jim to podařilo i v letošním roce.