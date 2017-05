Že v posledním zápase o nic nejde? Výhra Čechům zajistí, že se vyhnou silnému Rusku

před 1 hodinou

Rusko, Švédsko, nebo USA? I kdyby čeští hokejisté sebevíc chtěli, ani v posledním zápase skupiny mistrovství světa nemohou kalkulovat. O jejich soupeři pro čtvrtfinále dnes rozhodne osud, shoda výsledků a nic jiného. Jisté je jen jediné. Češi hrají v 16:15 se Švýcarskem a pokud vyhrají, vyhnou se hvězdami nabité sborné. A to by bylo jistě fajn. Už jen proto, že by se tým nemusel na klíčový zápas čtvrtfinále stěhovat z Paříže do Kolína.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Trénink před posledním zápasem základní skupiny zpestřilo týmové focení. Upravit účes, hezky se usmát do kamery, zahlásit do toho nějaký ten fór. Když se daří, bývá to švanda.

Čeští hokejisté se o ní rozhodně nechtěli připravit, Radko Gudas s Janem Kovářem dokonce za hlasitého smíchu jezdili po ledě na židli. Mimo jiné je k tak dobré náladě vedl i fakt, že postup do čtvrtfinále byl už včera víceméně hotovou věcí. Takhle uvolněnou atmosféru už hezky brzy vystřídá napětí.

Jde do tuhého. Právě v tuto chvíli turnaj začíná.

Až dosud se mistrovství světa bralo jako zábava. Bavili se fanoušci. A co si budeme povídat, samozřejmě i samotní hokejisté. Výlety na Eiffelovku, večeře v těch nejlepších francouzských restauracích, pak třeba ne úplně naplno odehraný zápas. Hráči si pobyt v Paříži uměli užít. To vše jim teď ale končí. Začíná ta největší dřina. Chyby nebo podcenění soupeře už se nebudou odpouštět.

Úspěchu se podřižuje maximální koncentrace.

"Ještě jsme ani jednou nehráli celých šedesát minut tak, jak bychom si představovali," prohlásil na to konto asistent trenéra Jaroslav Špaček (celý rozhovor s ním čtěte ZDE). A právě proto trenéři důrazným proslovem nabádali hokejisty, aby to v dnešním závěrečném zápase skupiny proti Švýcarsku rozbalili naplno.

Vzhledem k postupu do čtvrtfinále už o nic nejde. Ten je jistý, to už je definitivní. Přesto může výsledek zápasu částečně pomoct k tomu, aby hokejisté ve čtvrtečním zápase sezony měli větší šanci uspět. A tím pádem hrát o víkendu také o medaile.

Vítězství jim třeba zaručí, že ve čtvrtfinále nenarazí na zatím velice suverénní Rusko. A taky větší pohodlí, protože by se nemuseli stěhovat do Kolína. "Ale to my vůbec neřešíme. Jestli chceme hrát o medaile, stejně bychom se do Německa o víkendu stěhovali, Takže je to úplně jedno," řekl Špaček.

Už nyní je bez ohledu na jiné výsledky jisté, že v pařížské skupině Češi neobsadí první místo. Okruh potencionálních soupeřů se tak zúžil na tři. A všechno to jsou hvězdami velice nabité týmy. Češi budou hrát buď proti Rusku, Švédsku a nebo USA.

Vybírat si mezi nimi ale nejde. Ne proto, jak moc jsou všechny vyrovnané. Ale hlavně proto, jak zamotaný vývoj v pořadí obou skupin je a dnes ještě bude. Může se několikrát měnit, a to každým gólem.

Jistá je tedy jediná věc. Na sbornou čeští hokejisté narazí jen v případě, pokud dnešní zápas se Švýcarskem prohrají. A to navíc za splnění jedné ze dvou podmínek. Pokud zároveň Rusko prohraje v základní hrací době večerní zápas s Amerikou. Anebo pokud Rusko proti USA získá alespoň bod a Finové pak porazí v základní hrací době Kanadu.

Pustíme-li se do spekulací, je tedy mnohem pravděpodobnější, že Češi narazí na Švédsko nebo USA. Víc už se ale dopředu věštit nedá.

A právě proto nechtěl v pondělí v Paříži o čtvrtfinálovém soupeři nikdo nic slyšet. Češi se chtěli soustředit sami na sebe. Hlavní téma? Vlastní nedisciplína a série zbytečných vyloučení v posledním zápase s Francií. "Měli jsme k hráčům důrazný proslov," přiznal Špaček.

Do dnešní generálky na mistrovství světa každopádně trenéři v poli nijak nemění sestavu. Chytat ale bude Petr Mrázek.