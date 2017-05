Mrázek se Kanady nebojí: Všechno hází na branku, ale dobrá parta umí porazit kohokoliv

před 6 minutami

Češi Kanadu neporazili sedm zápasů za sebou, více než 182 minut jí nedokázali dát gól. Pokud chtějí mizernou bilanci zlomit a největšího favorita turnaje dnes večer (20:15) obrat o body, potřebují, aby se brankář Petr Mrázek dobře vyspal. Jeho forma bude večer klíčová, to on se postaví do branky proti útoku dominantního soupeře.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Zastavit útočné hvězdy světového hokeje, to je jeho práce. Petr Mrázek je jediným českým gólmanem, který v letošní sezoně zastával v klubu NHL pozici týmové jedničky. Proto nebylo co řešit: Proti Kanadě, která suverénně ovládla poslední dvě mistrovství světa, půjde do branky on.

"Ale je úplně jedno, jestli jejich hráče znám nebo ne. Mají tým poskládaný dobře," nechce popírat sílu soupeře, proti kterému dnes ve 20:15 Češi rozehrají mistrovství světa.

Mistrovství světa pro vás dnes začíná pěkně zostra, těšíte se?

"To víte, že jo. Proti Kanadě jsou ty zápasy vždycky vyhecované. Máme jí hned první zápas, může to být výhoda i nevýhoda. Asi jsme spíš ale radši, že s nimi hrajeme hned na začátku."

Do Paříže jste přijeli s cílem dovést domů medaili, dnes to bude dobrý test vašich ambicí, že?

"Je to první zápas a nevíme, co od nich můžeme čekat. Neví to ani oni. Musíme si hlavně dávat pozor na jejich brejky a přechody do útoku. Mají tam hodně hráčů, kteří dokážou v rychlosti udělat velké věci."

Během základní skupiny byste se měl v brance střídat s Pavlem Francouzem, dnes ale trenér Josef Jandač ukázal na vás: Hlavně proto, že proti Kanaďanům nastupujete v NHL a střelce jakými jsou Duchene, Giroux nebo Skinner dobře znáte. Hraje to takovou roli?

"Je to úplně jedno, jestli gólman ty hráče zná nebo ne. Tým mají poskládaný dobře. Taky víme, že Kanaďané všechno hází na bránu, snaží se tam udělat rozruch a z toho dávají góly."

Jaký máte těsně před startem turnaje pocit ze síly týmu, na papíře to vypadá tak, že byste měli mít medailové ambice. Souhlasíte?

"Tým může být na jména hráčů silný, stejně to může mít i Kanada, Amerika, prostě kdokoliv. Ale když si to nesedne, tak to stejně nebude ono. V přípravě v Budějovicích jsme si dokázali, že když bude dobrá parta, můžeme porazit kohokoliv."

V dějišti mistrovství světa jste si poprvé zatrénovali teprve včera, jaký na vás aréna pro čtrnáct tisíc diváků udělala dojem? Hokej se tady nikdy moc nehrál, postavená byla hlavně pro jiné sporty.

"Překvapilo mě, jak to tady mají udělané. Je to pěkná hala. Je podobná, jakou mají v Brooklynu New York Islanders. I sedačky v hledišti jsou tady tmavé. To by snad pro nás brankáře neměl být problém, jen světla jsou tady jiná a odráží se trochu od ledu do očí. Doufám, že nám to moc nebude vadit."