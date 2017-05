Záchrana není jistá. Slováci jsou v křeči a všechno jde proti nim, musí uspět s Dánskem

před 11 minutami

Slovenští hokejisté mají za sebou druhé vystoupení na MS v hokeji, po upachtěné výhře nad Itálií přišla porážka s Lotyšskem. Po dvou zápasech má Cígerova družina pouhé dva body a na ledě působí velmi matně. Od příjezdu do Kolína jsou Slováci viditelně nervózní a ve stresu. Tropí spoustu chyb a odvrací se od nich štěstí. Se záchranou by ještě mohli mít honičku, minimálně proto, že Dánové spadnout nemohou.

Kolín nad Rýnem (od našeho zpravodaje) - Slovenská hokejová reprezentace hraje na světovém šampionátu bez jediného hráče z NHL a od začátku turnaje je pod velkým tlakem. Podceňovaní hráči poslouchají ze všech stran o boji o záchranu a zřejmě tomu všemu nedobrovolně uvěřili. Na trápení s Itálií volně navázali v zápase s Lotyšskem, proti kterému nezískali ani bod.

Boj o záchranu se stává realitou

Ano, Slováci přijeli do Německa s mimořádně nezkušeným týmem, složeným převážně z české a slovenské extraligy, ale že by i tak měli mít problémy s Itálií? Že by neměli být schopni udržet se ve hře proti Lotyšsku? Tomu věřil asi málokdo. Po prvních dvou zápasech se začíná situace jasně vykreslovat. Slovensko se nejspíš popere s Itálií o udržení. Na dálku. A dva body z prvního duelu mohou být skutečně rozhodující.

Partu okolo kapitána Draveckého čekají v nejbližší době zápasy proti Dánsku a Německu, poté už nastoupí proti silné trojice. Situaci Slovákům komplikuje také fakt, že Dánsko vzhledem k pořadatelství příštího šampionátu určitě nespadne.

Dánové působí na turnaji zatím hodně slabým dojmem a pro Slováky bude souboj s nimi životně důležitý. Pokud jej zvládnou, uleví se jim a při mimořádném zlepšení by snad ještě mohli promluvit do bojů o čtvrtfinále. Pokud s Dánskem prohrají, dostanou se pod ještě větší tlak a později by mohli nervózně pokukovat po zápase Dánska s Itálií.

Psychická křeč přináší fauly

Samozřejmě jsou ještě ve hře Němci a nikde není psáno, že Slováci nemohou porazit USA, Švédy nebo Rusy. "Určitě si nepřipouštíme, že bychom měli hrát o záchranu. Máme před sebou stále pět zápasů a v každém z nich můžeme vyhrát," nechal se slyšet kapitán Vladimír Dravecký.

Slovákům se nedaří střelecky, nedaří se jim vzadu, zkrátka nic. Hráči jsou pak podráždění nebo přemotivovaní. Jako v případě Tomáše Matouška. Útočník Banské Bystrice proti Lotyšsku debutoval, ale po šesti minutách pro něj utkání skončilo po faulu na Balinskise, kterého poslal na mantinel. A Slováci v dlouhém oslabení inkasovali první branku.

Ve své kůži nebyl od počátku Libor Hudáček, střelec vyrovnávací branky proti Itálii. Celý zápas se pošťuchoval, hádal s rozhodčími a vše vyvrcholilo zbytečným seknutím soupeře přes lýtko. Slováci inkasovali v oslabení i druhý gól. Do třetice si nedal pozor ani Vladimír Dravecký, jenž si pomohl faulem v útočné třetině a pak z trestné lavice sledoval, jak Lotyši znovu odskakují na rozdíl dvou branek.

Bojovnost je fajn, ale nestačí

Zajímavé je, že Slováci po blamáži s Italy a další porážce od Lotyšů stále tvrdí, že nehrají špatně. A trenér chválí mužstvo za bojovnost. "Hráli jsme bojovně a snažili jsme se utkání zvrátit do poslední chvíle. Nemyslím si, že jsme hráli úplně špatně, ale rozhodly přesilovky Lotyšů, kteří je umí opravdu dobře. Mně těší, že kluci hrají nadoraz a udělali v zápase maximum," uvedl Zdeno Cíger.

Bojovnost se skutečně Slovákům upřít nedá, ale že by lotyšské mužstvo bylo obávaným přesilovkovým komandem, to také ne. Ve hře pět na pět Slováci skutečně nezaostávali, na druhou stranu ale soupeře ani nepřehrávali. Sami hráči to možná nechtějí slyšet, ale na ledě chybí lídři. Hráči, kteří by to vzali na sebe, nebáli se jít do individuální akce, nebáli se riskovat.

V kritických chvílích si Slováci přihrávají mezi sebou, nahazují po mantinelu, ale nedokáží nic moc kloudného vymyslet. To bylo vidět hlavně v duelu s Italy, kdy byli za stavu 1:2 zralí na ručník. Co je překvapivé, Slováci, zdá se, nestíhají ani bruslařsky. Jejich zápasy patřily v kolínské části k těm nejpomalejším, třeba porovnatelný duel Lotyšska s Dánskem měl úplně jiné tempo.

Nelepí to, odvrací se štěstíčko

Jednu věc je třeba Slovákům přiznat, nemají štěstí. Snad vyjma vyrovnávací branky Libora Hudáčka proti Itálii. V zápase s Lotyšském inkasovali první gól kuriózním způsobem, sražený puk spadl za překvapeného Laca lobem. "První gól byl náhodný, předtím jsme ubránili oslabení tři na pět. Byla to škoda," hodnotil trenér.

Pár minut poté nebyla uznána branka Slovákům, rozhodčí totiž těsně před gólem přerušil hru. Gól na 1:1 se nepočítal. "Myslím, že to byl čistý gól. Na to se nechceme vymlouvat, ale velmi nás to mrzí. Rozhodčí se upískl a už se to nedalo vrátit, myslel si Cíger.

Smůlu mají Slováci také v útočné fázi. Kudrnova bomba orazítkovala jen horní tyč, velké množství skrumáží na brankovišti nepřineslo ani gól. A to jak s Itálií, tak s Lotyšskem. To všechno se samozřejmě může otočit. Ale když vidíte bezmoc slovenského týmu na ledě, věří se tomu jen těžko.