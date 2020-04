Začalo to v lajně mladíků s Reichlem a Holíkem. Jágr dal před 30 lety první gól na MS

Novým ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany bude Roman Havlín, nynější ředitel bezpečnosti jaderné divize firmy ČEZ. Od Miloše Štěpanovského převezme řízení Dukovan 1. června, sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Důvodem plánované personální změny je podle něj generační obměna. Dvaašedesátiletý Štěpanovský je ředitelem dukovanské elektrárny od roku 2015.

Havlín, absolvent Vysokého učení technického, prošel řadou funkcí v elektrárně i v divizi jaderná energetika, včetně pozic operátora. Teď řídí útvar bezpečnost působící na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Nyní bude jeho hlavním úkolem dokončit generační obměnu zaměstnanců a soustředit se na zajištění dlouhodobého bezpečného a spolehlivého provozu Dukovan. Elektrárna by měla dál mírně zvedat výrobu a investovat do zvyšování bezpečnosti a do modernizace.