Vyřazení s Ruskem se kouše hůře, v šancích jsme trefovali brankáře, řekl Gudas

před 34 minutami

Čeští hokejisté končí podruhé za sebou ve čtvrtfinále světového šampionátu. V Paříži nestačili na Rusko, kterému podlehli 0:3. První mistrovství v kariéře odehrál obránce Radko Gudas, ale ani jeho přítomnost nepomohla českému týmu k medaili. "Měli jsme sedm zápasů, abychom se na čtvrtfinále připravili. Ale nevyšlo to," řekl zadák Philadelphie po těžké porážce.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Byl vyhlášen jedním ze tří nejlepších českých hráčů na turnaji. Tvrdil muziku, bavil diváky, hrál v první obranné řadě. Přesto opustí Radko Gudas dějiště mistrovství světa se sklopenou hlavou. Jako jeden z lídrů nedokázal mužstvo převézt přes nástrahy čtvrtfinále.

Vyhlášený tvrďák si zahrál za českou reprezentaci už na olympiádě v Soči, ale na mistrovství světa debutoval až v Paříži. Šestadvacetiletý zadák Philadelphie se stal během turnaje mezi fanoušky možná nejoblíbenějším hráčem. Neváhal uštědřit tvrdou ránu spoluhráči z klubu Girouxovi, rozdal spoustu dalších hitů, ale zaznamenal také dva góly a jednu přihrávku.

Jenže českému mužstvu nevyšlo čtvrtfinále, a proto se jednalo o neúspěšný šampionát. Skupinou prošli Češi s několika zádrhely a věřili, že se ve čtvrtfinále vše otočí. Marně. Rusové ustáli začátek, dali dvě branky a pak už si náskok pohlídali. Čechům nedovolili ani gól.

Radko, jaké jsou pocity po prohraném čtvrtfinále?

Samozřejmě to není nic příjemného. Měli jsme sedm zápasů, abychom se na čtvrtfinále připravili. Ale nevyšlo to. Těžko se vyhrává, když nedáte gól.

Co bylo klíčové v utkání proti Rusku, kromě toho, že jste nedali gól? Nástup vám totiž vyšel výborně…

S tím souhlasím. Měli jsme dobrý začátek, mnohem lepší než v těch předchozích zápasech. Bohužel štěstí stálo od začátku na jejich straně. Hned po přesilovce dali gól. To náš trošku srazilo, ale myslím, že jsme se s tím vyrovnali a dále jsme si vytvářeli šance. Ve druhé třetině jsme ale neměli tolik střel, kolik bychom chtěli. Rusové to zavřeli a my jsme museli hru více otevřít.

Byla efektivita střelby českého týmu obecně nízká?

Ano, je to škoda. V útočném pásmu nám při přesilovkách trochu chyběl klid na holi, klid pro zakončení. Vypadli jsme z turnaje dříve, než jsme čekali.

Vy sami jste nevyužili ani jednu z pěti přesilovek. Rozhodlo to?

To se občas stává, je těžké to posoudit. Rusové nás měli přečtené. I tak si myslím, že jsme měli šance, jenže to všechno trefovalo Vasilevského. Odchytal dobré utkání, ale rozhodně jsme mu měli práci ještě více ztížit.

Rusům naopak přesilovky na začátku pomohly, že?

Stoprocentně. My jsme na jejich přesilovku koukali. Měli trochu kliku, že nastříleli ve skupině Italům tolik gólů, potom ta čísla v přesilovkách byla vyšší, než to odpovídalo proti jiným soupeřům. Ale pomohli jim to, na přesilovce si věřili a dali nám z ní jeden gól.

Co bylo problémem při inkasovaných gólech?

Hlavním problémem bylo, že my jsme žádné nedali. To se ale jednoduše řekne. Zase si myslím, že jsme to mohli více zavřít. Dvěma z těch tří gólů jsme se mohli vyvarovat. Naopak při několika šancích Ruska jsme měli štěstí.

Závěr už byl potom krutý. V posledních minutách se nedalo s výsledkem nic udělat…

V hokeji se může stát cokoliv. Mohli jsme dát za minutu třeba tři góly. Všichni na ledě nechali maximum a věděli, že když nedáme gól, sezona pro nás skončí. Bohužel se nám to nikdy neodrazilo, štěstí nám před brankou trochu chybělo.

Jak těžce se takové vyřazení kouše?

Je to nepříjemné, to je jasné. Hlavně s Rusákama. Ale už se nedá nic dělat, příště se musíme vyvarovat těch chyb, co jsme udělali.

Jak byste porovnal sílu Ruska s Kanadou?

To se nedá úplně porovnávat. Rusové hrají jiný hokej, mají tam spoustu hráčů z KHL. Kanada s hráči s NHL hraje zase odlišný způsob hokeje. Nedokážu říct, kdo je těžším soupeřem. Obě dvě mužstva jsou velmi silná. Uvidíme, jak to na turnaji dopadne dál.