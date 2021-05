"Tohle je naše čtvrtfinále." Začne i Vrána, po prohře by se Češi museli modlit

Česká hokejová reprezentace nastoupí i do dnešního čtvrtého zápasu na mistrovství světa v Rize proti Švédsku v brance s Šimonem Hrubcem. V sestavě bude i útočník Jakub Vrána, který měl v minulých dnech zdravotní problémy.

Složení jednotlivých formací a jména hráčů, kteří budou duel sledovat jen z tribuny, ale trenéři zveřejní až hodinu před začátkem utkání.

Neměl by však chybět Vrána, který měl problémy s poraněným ramenem. "Kuba jde do utkání. Dnes se cítil lépe, tak uvidíme, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet v průběhu zápasu," uvedl asistent trenéra Martin Straka.

"Určitě jsme rádi, že se dal do kupy. Uvidíme, jak ho využijeme. Záleží, jak se bude cítit. Vypadal v pohodě. Budeme využívat všechny, kterým to půjde, protože jde o všechno," dodal.

Češi zatím na turnaji vyhráli jen jeden ze tří zápasů, navíc až v prodloužení. Aktuálně jsou poslední ve skupině A o bod za sedmým Švédskem, které do šampionátu vstoupilo stejně špatně jako český tým. Ve třetím utkání ale Seveřané deklasovali Švýcarsko 7:0.

Pokud dnes parta trenéra Filip Pešána prohraje v základní hrací době, na turnaji už nezíská víc než 11 bodů.

Od roku 2012, kdy začal platit současný systém mistrovství světa, přitom platí, že poslední postupující tým průměrně získává 12 bodů. Jsou i výjimky, hned třikrát stačilo jen 10 bodů, ale ve stejném počtu případů jich bylo třeba hned 14.

Jinými slovy, jestliže Češi padnou, budou se muset modlit, aby jim ostatní výsledky hrály do karet.

"Čeká nás strašně důležité utkání, všichni to víme, nemusíme si nic nalhávat," líčil Straka. "Tohle je naše čtvrtfinále, tady už jde o všechno."

Jaký styl hry povede k výhře? "Musíme být sebevědomí, výborně bruslit, hrát v pohybu, být silní v osobních soubojích, ale hlavně musíme hrát pospolu," odpovídal Straka. "V posledním zápase bylo vidět, že kluci chtějí, ale na ledě byl strašný chaos. Kluci možná chtěli až moc," doplnil.

Případné nervozitě se bude tým podle jeho slov snažit předcházet jednoduchou hrou od první minuty. "Budeme se je snažit uklidňovat a nabádat, aby se ze začátku, než se utkání rozběhne, nepouštěli do žádných zbytečných věcí, které nemusí vyjít. Já bych to maximálně zjednodušil, aby se všichni dostali do tempa," řekl Straka.

Utkání Česko - Švédsko začne v Olympijské sportovní centru v 19:15 SELČ, můžete ho sledovat v online přenosu na aktuálně.cz.