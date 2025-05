"Tam, kde je Vejmelka nejhorší z celé NHL." Soupeř českou jedničku dokonale rozebral

Švédská média oceňují po výhře 5:2 povedený výkon hokejistů ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa proti obhájcům zlata Čechům. Vyzdvihují především vystoupení Seveřanů v úvodní třetině, ve které si tým Tre Kronor vypracoval rozhodující náskok, či střelce Lucase Raymonda, jenž měl na stavu 3:0 po první dvacetiminutovce zásadní podíl.

"Raymondova gólová show pokračovala - Švédsko je v semifinále," uvedl hlavní článek deníku Dagens Nyheter. Vedle jiného také ohodnotil čtvrtfinálový výkon Švédů jako nejlepší v dosavadním průběhu turnaje.

"Hrát čtvrtfinále je obtížné v tom, že nikdy nevíte, co můžete očekávat. A když hrajete za národní tým Švédska, víte, že očekávání jsou vždy velmi vysoká. Právě tak by to ale mělo být. Poradili jsme si s tím ale výborně - šli jsme na led a předvedli náš nejlepší vstup do zápasu na tomto šampionátu," citoval deník Raymonda.

Právě třiadvacetiletá hvězda Detroitu v NHL ukázala v závěru úvodního dějství naplno své střelecké kvality. Raymond nejprve propálil Karla Vejmelku na konci 17. minuty, pak to zopakoval jen 28 sekund před první přestávkou. "Byl to úvod snů," konstatoval deník.

Chválu pěl na Raymonda také Aftonbladet, neopomněl ale ani Lea Carlssona, který byl druhým dvougólovým střelcem Švédů. Právě Carlsson otevřel skóre a pak ve 35. minutě trefou na 4:1 zmrazil český tým, který se po snížení nadechoval ke stíhací jízdě. "Hvězdné duo dotlačilo Švédsko do semifinále mistrovství světa," uvedl v titulku Aftonbladet.

Deník se mimo jiné zaměřil také na českého brankáře Karla Vejmelku, který odchytal první třetinu, než ho po třech inkasovaných gólech nahradil Daniel Vladař. "Švédský tým ho měl velmi pečlivě načteného," zaznamenal Aftonbladet slova experta společnosti Viaplay Erika Granqvista.

Podle bývalého gólmana a později také trenéra brankářů je Vejmelka považován za jednoho z nejhorších gólmanů NHL po ofenzivní stránce chytání, tedy rozehrávce či jiné výpomoci spoluhráčům z pole. A z Granqvistova pohledu se podařilo Švédům dokonale využít i dalších jeho slabin.

"Carlssonův první gól - nad betonem a pod lapačkou, právě tam je velmi slabý," uvedl Granqvist. Připomněl také, že obě Raymondovy střely byly do podobného místa. "Na vyrážečku je extrémně slabý, jeden z nejhorších v NHL. A hráči Tre Kronor to dobře vědí," podotkl Granqvist.

Sám Raymond ale po utkání jeho slova nepotvrdil. "Nijak jsem Vejmelku nestudoval, řídil jsem se pouze instinktem," řekl střelec.

Deník Göteborgs-Posten se už před utkáním zaměřil na to, jak velkou hnací silou pro Švédy bude touha po zúčtování za loňský semifinálový výprask 3:7 z Prahy, kde měli Seveřané rovněž hvězdami nabitý kádr. "Touha po pomstě v nás zůstala velká," nezastíral útočník Marcus Johansson.

Autor sloupku v deníku Sydsvenskan Kent Leijon Jonsson připomněl, že i přes povedený výkon Tří korunek zůstali nakonec Švédové ve stínu jiného semifinalisty - Dánska. Jeho šokující triumf proti Kanadě přirovnal k "Zázraku na ledě", jak je označováno vítězství týmu USA nad Sovětským svazem na olympiádě v Lake Placid 1980, a k porážce vysoce favorizovaných Švédů s Bělorusy rovněž pod pěti kruhy v Salt Lake City o 22 let později.