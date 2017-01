Ve skupině už deset let neprohráli, letos jsou herně nejlepší. V cestě za švédským snem stojí Kanada

před 24 minutami

Už 41 zápasů v řadě nepoznali ve skupinové fázi švédští junioři na mistrovství světa hořkost porážky. V play-off se však jejich mašina obvykle zadrhne. Letos je znovu mnoho odborníků vidí jako favorita šampionátu hráčů do dvaceti let. O finále si Tre Kronor dnes v noci zahrají s domácím výběrem Kanady.

Toronto – Zdá se to být až neuvěřitelné, ale Švédsko je v zápasech skupinové fáze juniorského mistrovství světa už 41 zápasů neporaženo. Naposledy ve skupině prohrálo před deseti lety v roce 2007 na svém domácím šampionátu, když nestačili na výběr Kanady.

Od té doby jedou mladíci Tre Kronor jako dobře namazaná mašina, která se však obvykle na cestě za zlatem někde zadrhne. Za onu poslední dekádu dokázali na absolutní vrchol vystoupat jen jednou. V roce 2012 přetlačili ve finále Rusy jediným gólem, o který se v prodloužení postaral po parádním sólu Mika Zibanejad.

"Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Ten turnaj byl skvělý, velká zábava, o kterou nebyla díky samým výhrám nouze," zavzpomínal střelec vítězné branky v rozhovoru pro web IIHF.

Pro Švédy se tehdy jednalo o první zlatou po 31 letech. Parádní představení na šampionátu okamžitě do NHL vystřelilo Forsberga, Klingberga, Brodina či právě Zibanejada.

Od té doby ještě seveřané přidali do sbírky dvě stříbra, v posledních dvou letech ale vyšli medailově naprázdno. Loni například v boji o bronz podlehli Američanům ostudně 3:8.

Letos by to ale mohlo být jinak. Švédové opět prošli skupinou bez ztráty kytičky, a to s výkony, které ohromily hokejové experty po celém světě. Před posledním zápasem úvodní fáze MS už měli jisté první místo a vlastně jim o nic nešlo. Češi naopak hráli o výhodnějšího čtvrtfinálového soupeře.

Bukač: Hrají jako sborná

Jen naiva by ale čekal, že žlutá lavina něco vypustí. Svěřence trenéra Jakuba Petra rozebrali jako lego a radovali se z plného bodového zisku a celkového skóre 18:6 po čtyřech utkáních. Nikdo nedostal méně branek.

"Švédsko hraje úplně jiný hokej založený na tvořivosti, přihrávce a parádním pohybu hráčů bez kotouče. Zkrátka jsou úplně někde jinde než my," řekl například Luděk Bukač mladší.

Ten dokonce přirovnal švédský herní projev ke hře ruské sborné. "Švédi upustili od často nesmyslného nahazování kotoučů na branku proti blokujícím hráčům a namísto toho se snaží kombinovat. Proti nám hráli naprosto úžasně, podobně jako sborná v dobách největší slávy. Pro mne je to favorit na celkové vítězství," dodal.

A nelze než s ním souhlasit. Ostatní týmy herně zdaleka tak suverénní nejsou. Jejich semifinálový soupeř z Kanady ve skupině prohrál s USA, ve čtvrtfinále si pak nechal dát od Čechů, kteří objektivně patřili k tomu nejhoršímu, tři góly.

Rodinný klan Nylanderů pokračuje

Druhé semifinále pak obstarají Američané, kteří prošli hladce skupinou, ale pak se nečekaně natrápili se Švýcary, a Rusové. Ti jsou v této kategorii hodně nevyzpytatelní. Zatím ale tak silný dojem jako Švédové rovněž nezanechali.

Tým kouče Montena táhne především druhá formace v čele s Alexandrem Nylanderem, který v pěti zápasech posbíral už jedenáct kanadských bodů. Jeho o dva roky starší bratr William patřil k nejproduktivnějším hráčům MS před dvěma lety. Otce Mikaela, jenž býval dvorním nahrávačem Jaromíra Jágra, netřeba vzpomínat.

Pokud hráči tří korunek udrží vysokou kvalitu hry se skvělým bruslením a přesnou kombinací, mohou směle pomýšlet na finále. "Ten zápas by si kluci měli hlavně užít. Nejlepší způsob jak to udělat? Vyhrát," uzavřel Zibanejad.

Utkání mezi Švédskem a Kanadou je na programu v noci ze středy na čtvrtek v 1:30 SEČ.

