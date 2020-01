Hráči vypustili duši, ale kvalitou nestačili. Varaďa cítil větší soudržnost než vloni

Ani trenér Václav Varaďa nezlomil marnost českého juniorského hokeje v boji o světovou medaili. Vloni skončil s mužstvem kolem Martina Nečase nebo Filipa Zadiny ve čtvrtfinále, letos s týmem bez hvězd výsledek zopakoval. Jeho svěřenci se v Ostravě před domácími fanoušky vydali ze všech sil, ale nestačilo to.

Jak hodnotíte čtvrtfinále proti Švédům (0:5)?

Čelili jsme velké kvalitě soupeře. V první třetině to bylo z naší strany hodně nervózní. Zlomový okamžik byl druhý gól v naší přesilovce. Lukáš Dostál ztratil kotouč a lacino jsme inkasovali. Švédové pak skórovali ještě hned na začátku druhé třetiny a zápas už potom kontrolovali, byť jsme měli pár příležitostí. Neprosadili jsme se v útočném pásmu, výsledek je pro mě zklamání.

Pořád jste mluvili o faulech, ale ty nadále přicházely. Padalo na vás v tu chvíli zoufalství?

Apeluju na hráče, aby to nedělali, ale když to přijde, nemůžu jich pět nebo šest posadit. Kluci se z toho musí ponaučit, je důležité, aby to v dalším průběhu kariéry nedělali, protože jinak nemůžou hrát mužský hokej. Tady nás to stálo lepší umístění.

Kazí poslední zápasy proti Kanadě (2:7) a Švédsku celkový dojem?

Fauly v těchto zápasech byly šílené. Jak říkám, stály nás lepší umístění a také si hráči v oslabeních sáhli na dno. Potom neměli potřebnou sílu.

Je odrazem českého hokeje, že junioři za posledních 15 let hráli na MS jediné semifinále?

Nerad hodnotím, co bylo přede mnou. Já jsem zažil dvě MS a dvakrát jsme padli ve čtvrtfinále. Proti Švédům byla kvalita i přes naši enormní snahu na hokejkách soupeře. Bylo to znatelné. Tyhle silné týmy můžeme porazit, ale ne porážet. Hráči musí vypustit duši, což v Ostravě udělali, ale nesmíme dělat hloupé fauly a vytvářet soupeři laciné příležitosti. Musí zachytat gólman. Potom se výsledek může dostavit.

Proč jsou Švédové a ostatní týmy individuálně na jiné úrovni?

Je jiné trénovat takhle vyspělé týmy, čišelo to z nich. I z Rusů, Kanaďanů a Američanů. My jsme takhle vyspělé hráče v týmu neměli. Věřím tomu, že kluci nehráli špatný turnaj a ve všech utkáních se vydali, ale prostě jsme na lepší výsledek neměli.

Co tento turnaj českým juniorům ukázal?

Budou to mít těžké v boji o místo v dospělém hokeji. Když se proderou a dostanou šanci, nemůžou dělat věci jako tady na MS. Musí být zodpovědní v obranném a útočném pásmu. Musí na ně být spolehnutí, v disciplíně na puku i bez něj. Jedině tak mohou uspět ve světovém hokeji.

Co vedle častých faulů ještě dělali špatně?

Hrozné chyby. Místo usnadnění situace a posunutí puku ho předržíme, přichází ztráty. Potom se to hasí fauly. To kluci nesmí dělat.

Na domácí MS jste se hodně těšili. Bolí vyřazení více než loni?

Cítil jsem z týmu větší soudržnost. Kvůli zraněním, která nás ovlivnila, jsme museli se sestavou šíbovat. Lukáš Dostál měl silnou virózu, strávil i pár hodin v nemocnici, Honza Šír měl lehký otřes mozku, zvracel. Lepili jsme sestavu, jak se dalo, kluci na to reagovali velmi dobře. Byli soudržní, akorát spoustu situací nevyhodnotili správně a to nás nakonec stálo tento výsledek.

Jaké je to pro vás osobně?

Velmi si vážím šance trénovat na MS s kolegy, s nimiž vidíme hokej podobně. Věřím, že jsme udělali maximum s celým týmem, včetně kustodů i masérů, aby hráči měli veškerý servis.

Máte chuť u juniorů pokračovat?

Potřebuju si pár hodin, možná den odpočinout a pak se jako trenér připojím k mému týmu v Třinci. Co bude dál, to já nevím. Mám smlouvu na dvě sezony, tahle končí šampionátem. Uvidí se, co dál, nicméně práce s juniory a kolegy mě baví.

Cítil jste odpovědnost za fanoušky, kteří fandili i za stavu 0:5?

Byli skvělí. I my jsme neustále hecovali kluky, ať to nevypouštějí, dál lehají před Lukáše do střel, blokují střely. Fanoušci to ocenili, proto byl jejich povyk pozitivní. Nebučeli, nepískali, viděli, že hráči nic nevypustili.

Je to věc, které by si měl český hokej vážit?

Mistrovství bylo po fanouškovské stránce skvělé. Lidi přišli, podporovali. Proti turnajům ve Finsku nebo Švédsku, kde v podstatě nikdo nebyl, tady byly plné haly. I tohle ždímá z kluků to nejlepší.

Vnímáte, že bude stále těžší získat světovou medaili?

Viděl jsem skupinu našeho týmu na příštím MS do 18 let, která bude skutečně těžká. Čtvrtfinále nebude nikdy jisté, potřebujeme do hry dát srdíčko, tento turnaj jsme ho tam měli. Tím jsme si pomohli k výhře nad Ruskem a bodu s Amerikou. I přesto byla větší kvalita na straně soupeřů. Limitovaly nás naše chyby, s nimiž nelze vyhrát.