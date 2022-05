Hokeji od Kariho je třeba přijít na chuť, míní Sýkora. Aby Češi uspěli, musí přidat

Trenéra hokejové reprezentace Kariho Jalonena výborně poznal při společném působení na střídačce Lva Praha. Finský stratég s asistentem Václavem Sýkorou dovedli tento tým před osmi lety do finále KHL. Nyní Sýkora zpovzdálí pozoruje, jak Jalonen aplikoval stejný herní styl i u českého národního mužstva a na mistrovství světa s ním bojuje o medaili.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Václav Sýkora nastoupil k hokejistům Lva Praha jako hlavní kouč už v sezoně 2012/13, ale po nepovedeném rozjezdu další sezony se v hierarchii realizačního týmu zařadil na pozici asistenta. Za příchozího Kariho Jalonena.

Finsko-český tandem pak dotáhl Pražany až do finále KHL, kde na jaře 2014 padli v sedmizápasové řeži proti Magnitogorsku. O osm let později Jalonen převzal českou reprezentaci, aby jí coby první zahraniční trenér pomohl k medaili, na kterou čeká už celou dekádu.

Dnes devětašedesátiletý Sýkora pokračoval štacemi v Čerepovci, Hradci Králové, Soči a Litvínově. Když teď sleduje hru národního týmu na MS v Tampere, vidí v ní "prvky Lva".

Dobře vnímá debatu veřejnosti, že Češi nehrají dvakrát atraktivní hokej. Zároveň věří, že by právě tudy mohla vést cesta ke kýženému úspěchu. Semifinále proti Kanadě se hraje dnes od 17:20.

Co očekáváte od semifinálového zápasu Česka s Kanadou?

Čekám atraktivní hokej a napínavý souboj. Utkají se opravdu kvalitní týmy.

Bude to o tom, že mladý a agresivní kanadský tým bude dobývat českou obranu a český systém?

Doufám, že nejen oni budou dobývat naši obranu, ale i my budeme úspěšně dobývat tu kanadskou. Doufám, že se konečně prosadíme daleko více i v situacích pět na pět, nejen v přesilovkách.

Výkon ze zápasu proti Německu by Čechům nemusel stačit?

Kanada má lepší mužstvo a kvalitnější hráče než Němci. Náš výkon bude muset být lepší, i když ve čtvrtfinále nebyl vůbec špatný. Bude to chtít ještě přidat.

Poznáváte při sledování českých utkání na turnaji defenzivní styl trenéra Kariho Jalonena, jak jste ho praktikovali ve Lvu Praha?

Přiznám se, že jsem neviděl všechno ve skupině, ale i tak můžu říct, že je to znát. Kari zkrátka tento styl vyznává, věří mu. Byl s ním úspěšný nejen ve Lvu, ale i na jiných štacích. Reprezentaci to může přinést dobrý výsledek. Určitě by bylo lepší, kdybychom byli produktivnější vpředu, ale jak se ukazuje, na té nejvyšší úrovni zřejmě moc střelců nemáme. O brankovou úrodu se stará první řada, věřím, že v těch dvou posledních zápasech se přidají i další.

Mluví se o tom, jestli je takový styl atraktivní, nebo není. Vnímáte tu debatu?

Určitě ano. Vzpomněl jsem si na 90. léta, kdy jsem ve Finsku působil a před MS jsem se byl podívat na přípravný duel Finů se Švédy. Finy tehdy trénoval Curt Lindström a Švédové byli výrazně pověstní propracovanou defenzivou. Obě mužstva praktikovala podobný styl, zápas skončil 2:1 a zaznamenal jsem reakce, že to není atraktivní, že ani nešlo dát více gólů.

A jaký byl tehdy váš trenérský pohled?

Mně se to právě strašně líbilo, protože týmy nedělaly chyby. Čím méně chyb, tím méně padá gólů, takže atraktivita asi upadá, neboť diváci by si přáli vidět co nejvíce branek. Je pro ně skvělé dívat se na utkání, které skončí 7:5, ale je otázka, kdo dá těch sedm gólů a kdo pět. Je třeba tomu defenzivnímu hokeji trochu přijít na chuť.

Takže když jste na začátku rozhovoru říkal, že od semifinále čekáte atraktivní hokej, myslel jste to spíš ze svého trenérského pohledu?

(úsměv) Ano, myslel jsem to z mého pohledu. Mužstva budou hrát na vysoké úrovni a nemyslím si, že by padlo dost gólů. I když nikdy nevíte, protože v dnešním hokeji rozhodují opravdu maličkosti. Proto se trenéři snaží, aby byly systémy co nejvíce dokonalé.

Poznáváte Jalonena i při rozhovorech a vyjádřeních navenek? Zůstává vždy diplomatický, hráče nekritizoval ani po prohře s Rakouskem.

Kari to tak dělá, snaží se udržet dobrou atmosféru v týmu. Podle něj by měla být okolím co nejméně ovlivňovaná, ať už v negativním, nebo přehnaně pozitivním smyslu. Proto se vyjadřuje hodně diplomaticky, ale v kabině mohou některé věci zaznít úplně jinak. Kari umí být hodně kritický k hráčům, když má výhrady, nicméně je to vždy takovou formou, že to hráči vezmou. Nikoho neuráží a nesnižuje, je to věcná kritika. Na úrovni MS si hráči určitě sami uvědomují, když je něco špatně.

Byli jste spolu v kontaktu od doby, kdy se stal trenérem české reprezentace?

Mluvili jsme spolu v době, kdy se kontrakt dojednával. Ozval se mi, že přiletěl do Prahy, sešli jsme se. Od té doby jsme spolu několikrát mluvili telefonicky, ale to už jen tak na okraj. Byl už strašně zaneprázdněný, devět týdnů řeší jen šampionát, na nic jiného neměl čas.

Jaký je v klíčových momentech a zápasech? Zvedá pak více hlas, nebo se snaží stále držet klid?

Zachovává klid, ale zároveň dokáže zvýšit hlas. Není to nikdy nijak dramatické, nejsou u toho v kabině žádné divadelní výstupy. Musím říct, že jeho chování se liší podle toho, jestli se v ten den hraje, nebo ne. V den zápasu je od rána strašně soustředěný a nemá v hlavě nic jiného než soupeře, zápas a jak tým připravit. Jindy je mnohem uvolněnější, je s ním velká legrace. I na tréninku vymýšlí věci na zpestření.

Češi čekají na medaili z MS už deset let, na vyhrané semifinále ještě o dva roky déle. Proč po zvládnutém čtvrtfinále přichází blok?

Možná už je to opravdu trochu blok v hlavě. Některá vyřazení byla smolná, před třemi lety v Bratislavě pak v zápase o bronz přišla i porážka na nájezdy. Těžko říct, opravdu jsem zvědavý na dnešní semifinále. Kluci to už hodně chtějí, teď hlavně aby nebyli přemotivovaní nebo příliš nervózní. Další věc je, jak se ten zápas bude vyvíjet. Pokud padne rychlá branka a pak někdo odskočí na větší rozdíl, bude se to těžko obracet.

Když se podíváte na semifinálovou čtyřku, jsou pro vás Finové největší favorit na zlato? Na MS už 27 utkání v řadě neprohráli v základní hrací době.

Jsou to pro mě největší adepti na zlato. Krása hokeje je sice v tom, že někdy překvapí papíroví outsideři, ale pokud pokládáte tu otázku takhle, skutečně dávám největší šance Finsku.