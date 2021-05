Američané vyhnali kanadského gólmana, Švýcaři potvrdili výhru nad Českem proti Dánům

Američané rozhodli třemi góly ve druhé třetině, Kanada i podruhé na turnaji prohrála. Švýcaři porazili za tři body Dánsko, když jediný gól dal už ve 14. minutě útočník Timo Meier, nulu vychytal Reto Berra.

Hokejisté USA porazili na mistrovství světa v Rize Kanadou 5:1 a připsali si první výhru na turnaji. Kanaďané na premiérový bodový zisk stále čekají. Američané rozhodli zámořské derby ve skupině B ve druhé třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvakrát se mezi střelce zapsal útočník Trevor Moore.

Již po pěti minutách hry skončil zápas pro debutujícího amerického brankáře Stolarze, jenž si zřejmě poranil nohu. Do hry tak musel neplánovaně jeho náhradník Oettinger, tým USA tak hned na startu turnaje "protočil" všechny tři gólmany.

Pod první gól utkání se ale podepsal Kanaďan Kuemper, jehož zaváhání při rozehrávce za brankou potrestal Robertson. Na počet střel bylo utkání vyrovnané, Kanaďané si ale výraznější šance nevytvářeli. Američané naopak ve druhé třetině rozhodli o své výhře.

Nejprve se ve 22. minutě prosadil střelou od modré čáry obránce Clendening, poté dvakrát skóroval Moore. Útočník Los Angeles ve 24. minutě využil přesilovou hru, poté ve 39. minutě potrestal chybu soupeře v rozehrávce.

Do třetí třetiny nastoupil místo Kuempera v kanadské brance Hill a jeho spoluhráčům se nakonec přece jen podařilo vstřelit první branku na turnaji. V 52. minutě se prosadil Comtois, poslední slovo měl ale obránce Tennyson.

Švýcaři přetlačili Dány

Hokejisté Švýcarska zvládli úspěšně i druhé vystoupení na mistrovství světa v Lotyšsku. Ve skupině A po sobotním triumfu nad Čechy dokázali udolat Dánsko 1:0. Jediný gól zápasu dal už ve 14. minutě útočník Timo Meier. Čisté konto vychytal Reto Berra, stačily mu na něj ale pouhé čtyři úspěšné zákroky.

Oba týmy šly do vzájemné bitvy s výhrou proti těžkým sokům z úvodních zápasů na turnaji v zádech. Zatímco Švýcaři se vypořádali s českými hokejisty (5:2), Dánové dokázali poprvé v historii světových šampionátů najít recept na Švédsko (4:3).

V brankovišti Švýcarů nahradil oproti sobotě Genoniho, který patřil k hlavním strůjcům úspěchu proti českému výběru, Berra. Nejvíce práce měl během úvodního dějství, kdy na něho z holí dánských hokejistů mířily dvě střely, zatímco ve zbývajících dvou třetinách pouze po jedné.

Švýcaři začali náporem, Praplan však úvodní šance nevyužil. Brzy poté musel jeho tým do oslabení po faulu Alatala. V šesté minutě jel Meier sám na Dahma, ten ho však vychytal. Jeden z ofenzivních tahounů San Jose v NHL si spravil chuť ve 14. minutě, kdy ranou zápěstím z kruhu nechytatelně zavěsil.

O chvilku později slavili Seveřané vyrovnání, jenže se tak stalo už poté, co byla přerušena hra. Skóre už se pak nezměnilo až do konce zápasu. Pět minut před koncem mohl favorizované Švýcary uklidnit Kurashev, ale ze sóla Dahma přelstít nedokázal. Dánové to pak v závěru zkusili bez gólmana, ale na vyrovnání nedosáhli.

Mistrovství světa v hokeji v Rize - skupina B (Arena Riga):

Kanada - USA 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 52. Comtois (Beaudin) - 8. Robertson (Garland), 22. Clendening (Hellickson), 24. Moore (Robertson), 39. Moore (Garland), 58. Tennyson (Clendening, Labanc). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Sternat - Seewald (oba Rak.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Bez diváků.

Kanada: Kuemper (41. Hill) - Walker, Stecher, Ferraro, Miller, Beaudin, Bernard-Docker, Power, Schneider - Comtois, Henrique, Brown - Hagel, Danforth, Pirri - Paul, Vilardi, Bunting - Perfetti, Anderson-Dolan, Foudy. Trenér: Gerard Gallant.

USA: Stolarz (5. Oettinger) - Wolanin, Roy, Jones, Tennyson, Hellickson, Clendening, Wideman - Abdelkader, Blackwell, Labanc - Robinson, Rooney, Chmelevski - Donato, Drury, Thompson - Robertson, Moore, Garland - Boyle. Trenér: Jack Capuano.

Dánsko - Švýcarsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 14. Meier (Hischier, Mirco Müller). Rozhodčí: Šír (ČR), Stano - Synek (oba SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Bez diváků.

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Larsen, O. Lauridsen, Kristensen, Krogsgaard - Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker - Andersen, Jesper Jensen, Hardt - Bau, True, Meyer - Poulsen, M. Madsen, Olesen - From. Trenér: Heinz Ehlers.

Švýcarsko: Berra - Siegenthaler, Mirco Müller, Untersander, Moser, Diaz, Geisser, Heldner, Alatalo - Praplan, Bertschy, Scherwey - Meier, Hischier, Andrighetto - Simion, Corvi, Hofmann - Vermin, Kurashev, Ambühl. Trenér: Patrick Fischer.