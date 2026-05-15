Dramatická přestřelka hokejových gigantů na MS. Kanada srazila Švédy v poslední třetině

Sport,ČTK

Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.

Connor Brown slaví gól v zápase MS 2026 Kanada - Švédsko
Kanadu posunul do vedení ve 3. minutě Tavares, jenž po rychlém protiútoku překonal brankáře Hellberga první střelou v zápase.

Ve 12. minutě se na druhé straně prosadil Stenberg tečí Häggovy střely, rozhodčí však gól osmnáctiletého talentu, který se letos podílel na triumfu Švédů na MS juniorů, po kontrole u videa kvůli hře vysokou holí neuznali.

I díky tomu zámořští hráči v 16. minutě zvýšili vedení, pohotovou dorážkou při signalizované početní výhodě se prosadil O'Reilly.

Švédové ve druhé třetině postupně zlepšovali svůj výkon, gólman Greaves předvedl několik dobrých zákroků, ve 29. minutě ale už inkasoval. O snížení se postaral obránce Larsson.

Ve 32. minutě byl vyloučen Whitecloud a Seveřané za osm sekund přesilovku bleskově využili zásluhou přesné Raymondovy střely.

Kanadě vrátil vedení po individuální akci Holloway, podobně povedenou střelou se ale o 77 sekund později prezentoval další bek Ekholm.

I tentokrát Kanaďané dokázali získat vedení zpátky. V 44. minutě se po ukázkové kombinaci čtvrté útočné formace prosadil Brown.

Inkasovaný gól navíc Švédy lehce paralyzoval a zámořský soupeř byl aktivnější a nebezpečnější v útočném pásmu.

Při pátém gólu měla Kanada štěstí: Cozensovu střelu totiž za Hellbergova záda srazil Sundqvist. Zdramatizovat duel se Švédům nepodařilo ani v závěrečné power play.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina B (Fribourg):

Kanada - Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Tavares (Nurse, Thomas), 16. O'Reilly (Vilardi, Rielly), 35. Holloway (Minten, DeMelo), 44. Brown (Martone, Minten), 53. Cozens (Martone, Nurse) - 29. Larsson (Berglund), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Berglund), 36. Ekholm (Karlsson, Holmström). Rozhodčí: Brander (Fin.), Schrader - Laguzov (oba Něm.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 7500.

Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk - Scheifele, Celebrini, Crosby - Vilardi, O'Reilly, Holloway - Cozens, Thomas, Tavares - Brown, Minten, Martone - Mercer. Trenér: Donskov.

Švédsko: Hellberg - Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson - Holmström, de la Rose, Karlsson - Stenberg, Björck, Raymond - Heineman, Sundqvist, Petersson - Asplund, Berglund, Silfverberg. Trenér: Hallam.

Lhůta na záchranu života. Teď lidé s rakovinou čekají měsíce, šéf VZP slibuje vyšetření do tří dnů

Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.

Anton Lundell slaví gól v zápase MS 2026 Finsko - Německo

Finové proti Němcům kralovali v přesilovkách a do MS vstoupili vítězně

Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell. Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen.

