Dramatická přestřelka hokejových gigantů na MS. Kanada srazila Švédy v poslední třetině

Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.
Kanadu posunul do vedení ve 3. minutě Tavares, jenž po rychlém protiútoku překonal brankáře Hellberga první střelou v zápase.
Ve 12. minutě se na druhé straně prosadil Stenberg tečí Häggovy střely, rozhodčí však gól osmnáctiletého talentu, který se letos podílel na triumfu Švédů na MS juniorů, po kontrole u videa kvůli hře vysokou holí neuznali.
I díky tomu zámořští hráči v 16. minutě zvýšili vedení, pohotovou dorážkou při signalizované početní výhodě se prosadil O'Reilly.
Švédové ve druhé třetině postupně zlepšovali svůj výkon, gólman Greaves předvedl několik dobrých zákroků, ve 29. minutě ale už inkasoval. O snížení se postaral obránce Larsson.
Ve 32. minutě byl vyloučen Whitecloud a Seveřané za osm sekund přesilovku bleskově využili zásluhou přesné Raymondovy střely.
Kanadě vrátil vedení po individuální akci Holloway, podobně povedenou střelou se ale o 77 sekund později prezentoval další bek Ekholm.
I tentokrát Kanaďané dokázali získat vedení zpátky. V 44. minutě se po ukázkové kombinaci čtvrté útočné formace prosadil Brown.
Inkasovaný gól navíc Švédy lehce paralyzoval a zámořský soupeř byl aktivnější a nebezpečnější v útočném pásmu.
Při pátém gólu měla Kanada štěstí: Cozensovu střelu totiž za Hellbergova záda srazil Sundqvist. Zdramatizovat duel se Švédům nepodařilo ani v závěrečné power play.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina B (Fribourg):
Kanada - Švédsko 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. Tavares (Nurse, Thomas), 16. O'Reilly (Vilardi, Rielly), 35. Holloway (Minten, DeMelo), 44. Brown (Martone, Minten), 53. Cozens (Martone, Nurse) - 29. Larsson (Berglund), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Berglund), 36. Ekholm (Karlsson, Holmström). Rozhodčí: Brander (Fin.), Schrader - Laguzov (oba Něm.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 7500.
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk - Scheifele, Celebrini, Crosby - Vilardi, O'Reilly, Holloway - Cozens, Thomas, Tavares - Brown, Minten, Martone - Mercer. Trenér: Donskov.
Švédsko: Hellberg - Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson - Holmström, de la Rose, Karlsson - Stenberg, Björck, Raymond - Heineman, Sundqvist, Petersson - Asplund, Berglund, Silfverberg. Trenér: Hallam.
