Útočník Smejkal nebude po zranění zubů chybět v duelu hokejistů proti Slovensku

Do dnešního úvodního utkání českých hokejistů na mistrovství světa v Rize proti Slovensku nastoupí i útočník Jiří Smejkal, který při čtvrtečním tréninku po nešťastném zásahu hokejkou do obličeje od Jiřího Černocha přišel o tři zuby. Sestavu zveřejní kouč Kari Jalonen až bezprostředně před utkáním. Duel základní skupiny B začne v 15:20 SELČ.

"To byl včera dobrý trénink, nejdřív byl zraněný doktor a potom Smejky. Odnesly to zuby, měl by hrát s celoobličejovým krytem, ale nastoupí," řekl novinářů před dnešním ranním rozbruslením asistent trenéra českého týmu Libor Zábranský. Lékaře národního celku Antonína Chocholu nejprve v tréninkové Daugava Areně trefil na střídačce puk do nosu a o chvíli později už se musel starat o zraněného Smejkala.

Český tým má na soupisce před vstupem do turnaj 23 hráčů včetně všech tří brankářů Šimona Hrubce, Marka Langhamera a Karla Vejmelky a nechává si volná dvě místa v poli. Zapsaní nebyli útočníci Martin Kaut ze San Jose a Daniel Voženílek z mistrovského Třince.

Generální manažer reprezentace Martin Havlát ještě sleduje vývoj v NHL, kde v noci na dnešek vypadlo New Jersey po porážce s Carolinou 1:4 na zápasy. V kádru Devils je brankář Vítek Vaněček, který při plné brankářské sestavě pro šampionát nepřichází v úvahu, a útočník Ondřej Palát, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru z let 2020 a 2021 s Tampou Bay. "Martin Havlát sleduje dění v zámoří, jdeme zápas od zápasu. Musíme dnes vyhrát a pak budeme postupovat dál," prohlásil Zábranský k soupisce.

Kaut s Voženílkem musejí na případný debut na velké mezinárodní akci čekat. "I rozhodování o konečné podobě, kdo pojede do Rigy, bylo docela dlouhé. Což bylo na jednu stranu příjemné pro nás, všichni kluci makali, vypadali výborně, ale my jsme rozhodli, jak jsme rozhodli. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace v zámoří," podotkl Zábranský.