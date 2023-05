Útočník Palát hokejisty na MS neposílí, reprezentaci může posílit Kämpf

Útočník Ondřej Palát z New Jersey české hokejisty na mistrovství světa v Rize a Tampere neposílí. Dvaatřicetiletý dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru se po pátečním vyřazení ve 2. kole play off NHL omluvil, protože se v sezoně potýkal se zraněními.

Generální manažer národního týmu Martin Havlát osloví centra Davida Kämpfa z Toronta, pro kterého skončil klubový ročník v noci na dnešek po vyřazení s Floridou.

Naposledy se Palát, jenž vyhrál Stanleyův pohár s Tampou Bay v letech 2020 a 2021 a loni s ní byl opět ve finále, představil v národním týmu v roce 2019 na mistrovství světa v Bratislavě. Hrál i na olympijských hrách v Soči v roce 2014 a na Světovém poháru o dva roky později.

"My jsme se spojili včera a bavili jsme se o tom, jestli by přijel nebo nepřijel. Ondra by moc rád jel, ale byl zraněný během roku, teď ho taky trápilo nějaké menší zranění během play off a bohužel se k nám nepřipojí," řekl Havlát ve videonahrávce poskytnuté médiím.

Palát byl od 24. října až od 5. ledna byl mimo hru, protože se podrobil operaci třísel. V základní části loňská letní posila Devils nasbírala ve 49 zápasech 23 bodů za osm branek a 15 asistencí. V play off zaznamenal Palát ve 12 duelech sedm bodů za tři trefy a čtyři přihrávky.

"Ondra hrál poslední tři roky finále Stanley Cupu a je to jeden z našich nejvytíženějších a nejlepších hráčů, které v NHL máme. A jestli se dá u někoho pochopit, že tento rok nepřijede, tak u něho. Určitě si zaslouží odpočinek," doplnil Havlát na adresu hráče, který má v NHL na kontě 677 utkání a 446 bodů za 151 branek a 295 asistencí. Ve 150 duelech play off přidal 101 bodů za 51 tref a 50 přihrávek.

V roce 2020 Palátovi končila sezona posunutá kvůli pandemii koronaviru a dohraná v "bublině" v Edmontonu až na konci září s prvním triumfem ve Stanley Cupu, obhajobu o rok později slavil 8. července a loni končil po porážce s Coloradem na konci června.

Osmadvacetiletý Kämpf loni debutoval na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, kam přijel po vyřazení Maple Leafs v 1. kole play off. "Je to podobné, jako to bylo včera po vyřazení New Jersey. Dnes se s ním pokusím spojit a uvidíme, jaká bude situace tam," prohlásil Havlát.

Kämpf si v tomto ročníku NHL připsal v 82 duelech 27 bodů bodů za sedm branek a 20 asistencí a v play off zaznamenal v 11 duelech tři asistence. V NHL má na kontě celkem 399 duelů a 111 bodů (35+76) a ve 27 utkáních play off má bilanci 3+3. Loni na šampionátu v šesti duelech vstřelil dva góly a na jeden přihrál.

Kouč Kari Jalonen má na pětadvacetičlenné soupisce pro šampionát stále volná dvě místa v poli, na které také v Rize čekají útočníci Martin Kaut ze San Jose a Daniel Voženílek z Třince. Případné doplnění před nedělním druhým duelem s Kazachstánem bude teprve řešit. "Je den po zápase (se Slovenskem), další máme až zítra. Určitě o tom budou nějaké debaty, ale bude záležet hlavně na trenérech, jak to dopadne," dodal Havlát.