„U nás Rusové hrát nebudou.“ Kanadský premiér vyslal jasný vzkaz před šampionátem

Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že Rusku nebude navzdory pátečnímu rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) umožněno zúčastnit se hokejového mistrovství světa hráčů do 20 let na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru.
Prohlášením navázal na ohlášený bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na seniorském mistrovství světa, který na začátku týdne oznámilo šest evropských zemí včetně Česka.
Carney uvedl, že Kanada rozhodnutí CAS respektuje, ale sama musí v té souvislosti učinit vlastní rozhodnutí.
„Dokud Rusko a Bělorusko podporují tuto nezákonnou, neopodstatněnou a otřesnou válku na Ukrajině – a dokud tento stav trvá – nebudou tito sportovci v Kanadě reprezentovat své země,“ řekl Carney.
„Takže pokud se ptáte konkrétně na mistrovství světa juniorů, Rusové tam nebudou,“ doplnil Carney.
Rozhodnutí podpořil i kanadský hokejový svaz. „Hockey Canada děkuje kanadské vládě za její rozhodný postoj, že hodlá zabránit ruským a běloruským sportovcům i funkcionářům v účasti pod jejich národními symboly na mezinárodních sportovních akcích konaných na kanadském území,“ uvedl svaz.
„Tento týden se sejdeme s naší správní radou, abychom s ohledem na jasný postoj vlády projednali další kroky,“ doplnil kanadský svaz.
Juniorské mistrovství světa, které se v kanadské provincii Alberta uskuteční od 26. prosince do 5. ledna, mělo být podle rozhodnutí CAS první velkou akcí pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF), kde by bylo ruskému týmu umožněno hrát a vrátit se navzdory pokračující válce na Ukrajině na mezinárodní scénu.
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