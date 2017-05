Nehráli jsme tak špatně, namítají poražení Slováci. Mrzí je zbytečné fauly

před 55 minutami

Slováci podlehli Lotyšsku 1:3 a všechny tři góly inkasovali v početní nevýhodě. Vladimír Dravecký i Ján Laco pochválili přesilovky soupeře a zároveň uznali, že jejich mužstvo by mělo hrát disciplinovaněji. Oba se ale do dalších zápasů dívají pozitivně a s nadějí na vítězství.

Kolín nad Rýnem (od našeho zpravodaje) - Slováci prohráli po dalším nevýrazném výkonu s Lotyšskem a záchranu v elitní skupině zatím nemají jistou ani trochu. Brankář Ján Laco, jenž vystřídal po prvním duelu Júlia Hudáčka, a kapitán Vladimír Dravecký ale nepřestávají věřit v lepší zítřky.

Dravecký: Můj faul byl zbytečný

Vladimíre, jak hodnotíte zápas s Lotyšskem?

Bohužel jsme prohráli, rozhodovalo se v přesilovkách. Tak už to v dnešním hokeji chodí. Dostali jsme všechny tři góly v oslabení, musím přiznat, že můj faul byl asi trochu zbytečný. My jsme dali Lotyšům jeden gól v přesilovce, to nás snad nakopne. Nemyslím si, že bychom hráli tak špatně, ale výsledek je bohužel takový.

Vyplynuly fauly z bojovnosti?

Já myslím, že ano. Ale jinak k tomu nemám co říct. Rozhodčí odpískali to, co odpískali, někdy to od nás byly opravdu zbytečné fauly.

Tomáš Matoušek odehrál na MS prvních pár minut a byl vyloučen do konce zápasu. To pomíchalo také se sestavou, že ano?

Je to pravda, ale to je prostě hokej. Pokud se něco takového stane, musíme ubránit oslabení. Jak říkám, přesilovky a oslabení v dnešním hokeji rozhodují.

Kdybychom to vzali bez vyloučení, jak se vám jinak jevil výkon mužstva?

Lotyši jsou velmi dobří bruslaři, snažili jsme se jim v tom vyrovnat. Nebylo to tak špatné, ale výsledek je takový, jaký je.

Lotyši měli spoustu zblokovaných střel. Bylo tak těžké se přes ně dostat?

Blokují opravdu dobře. Těžko se prosazovalo na brankovém prostoru.

Po dvou zápasech máte jen dva body, co hlavně je potřeba zlepšit?

Máme dva body, ale to je prostě hokej. Před sebou máme ještě pět zápasů a do každého jdeme s cílem vyhrát. Musíme zapracovat na přesilovkách, ale i na oslabeních, ve kterých jsme s Lotyši třikrát inkasovali.

Vyčistit si hlavy a být suverénnější, velí Laco

Co bylo v oslabeních špatně, že jste dostali tři branky?

V první řadě nemůžeme být tolik vylučovaní. Druhá věc je, že Lotyšům přesilovky skvěle vycházejí. Už proti Dánům z nich dali góly, hrají je opravdu dobře. Jinak těžko říci.

Byla klíčová ta vyloučení, anebo spíše ten váš neuznaný gól na 1:1?

Nevím. Oboje jsou momenty, které v zápase rozhodují. Kdybychom byli vylučováni méně, zápas by vypadal jinak. Nejdůležitější je, že jsme dostali tři góly a jen jeden dali.

V čem byli Lotyši z brankářského pohledu nejnepříjemnější?

To jsou znovu přesilovky. Měli jsme hrozně moc vyloučených hráčů a oni je hráli dobře. To bylo nepříjemné, do dalších zápasů si na to musíme dát pozor.

Byl ten výkon lepší než v zápase s Itálií?

Já myslím, že s Itálií jsme měli více ze hry celý zápas. Měli jsme šance, ale natrápíme se na gól. Musíme si vyčistit hlavy, být trošku suverénnější proti Dánům, tlačit se do branky a hrát s co nejmenším počtem vyloučení.

Tomáš Matoušek byl v šesté minutě vyloučen do konce utkání. Co k tomu říci?

On se na to utkání velmi těšil. Bohužel, dopadlo to takhle. Možná ten zákrok přišel z přílišné snahy a nějaké přemotivovanosti. Mužstvu to samozřejmě nepomůže.

Jak se budete připravovat na Dány? S nimi to může být rozhodující zápas…

Jednoznačně si musíme vyčistit hlavy a odpočinout si. Jdeme dále, je to turnaj a ještě se to může jakkoliv zamotat.