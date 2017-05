Trápení a strašná dřina. Nejtěžší zápas na turnaji, řekl Voráček. Norové jsou jako New Jersey

před 2 minutami

Ospalý a utrápený. Takový výkon předvedli čeští hokejisté proti Norsku, který je málem dostal do problémů: Prohrát jediným gólem zápasu prodloužení, byl by očekávaný postup do čtvrtfinále v ohrožení. "Tyhle hokeje, mně to připadá jako hrát proti New Jersey. Stojí v pěti kolem branky, obehraješ jednoho a hned máš na zádech druhého," glosoval trápení v útoku kapitán Jakub Voráček. Po lehkém otřesu mozku zvládl v pohodě odehrát celý zápas.

Paříž (od našeho zpravodaje) - V podstatě padesát minut se na ledě nic nedělo. Zápas bez velkých šancí. Taktická bitva, ve které šlo o to, jak prolomit tvrdou defenzívu a neudělat při tom chybu. Čeští hokejisté měli s Norskem nečekané problémy a ztratili bod. Jediný gól zápasu se jim totiž podařilo vstřelit až v prodloužení.

"Tohle byl nejtěžší zápas na turnaji. Já si teda nemyslím, že jsme hráli špatně, protože první polovinu zápasu až na ty jejich přesilovky (Norové) moc šancí neměli. Hráli výborně defenzivně, stáli v pěti kolem branky a bylo těžké se tam dostat," řekl Jakub Voráček, kapitán týmu.

A taktiku soupeře přirovnal ke hře New Jersey, které se na přelomu století v NHL probránilo ke dvěma Stanley Cupům.

Češi přestříleli soupeře drtivě 32:10, víc gólových šancí měl paradoxně z brejků a přesilovek soupeř.

Jak těžké bylo pořád dobývat bránícího soupeře?

"Mně přišlo, že to byl nejtěžší zápas na turnaji. Nemyslím si, že jsme hráli špatně. Až na přesilovky toho v první polovině zápasu moc neměli, ale hráli výborně defenzivně, v obranném pásmu v polohách. Stáli v pěti kolem branky a bylo těžké se stam dostat. Je to těžké hlavně fyzicky, když musíš furt tlačit, tlačit a tlačit, když potřebuješ dát gól. Pořád se hraje jeden na jednoho, když se jednoho zbavíš, už máš na zádech dalšího. Tyhlety hokeje, mně to přijde jako hrát proti New Jersey. Pár šancí jsme měli, kdybychom je využili a dali jeden dva góly, už to bylo něco úplně jiného."

Co se s tím dá jiného v průběhu zápasu dělat, třeba zkrátit střídání?

"Nevím. My jsme si ho zkrátili potom ve třetí třetině, dostali jsme se potom do tempa. Až na to jejich dva na jednoho jsme byli posledních deset minut lepší tým."

Čekali jste od Norů takhle tuhý odpor, že to nebude žádná sranda?

"Stoprocentně. Všichni jsme ale taky čekali, že vyhrajeme v základní hrací době, jenže ten hokej už se tak vyrovnává. Beru to tak, že výhra je výhra. Kdybychom prodloužení prohráli, asi jsme se dostali trošičku do problémů. Ale vyhráli jsme, máme tři vítězství. A teď se soustředíme na Slovince, abychom porazili i je."

Proti Slovinsku hrajete hned další den, jak se na něj připravit. Asi i oni budou hlavně bránit.

"Dát si dobrou večeři a dobře se vyspat. Tyhle zápasy, to není nic jednoduchého, je to hodně o bruslení. Je třeba se dostávat přes tu jejich dobrou obranu."

A nedělat chyby. Jednu jste předvedli, čtyři minuty před koncem jeli Norové dva na jednoho a Pavel Francouz vás lapačkou podržel. Co na něj říkáte?

"To byl velice důležitý zákrok. Začátek třetí třetiny, co si pamatuju, v mojí přesilovce dvakrát betonem taky výborně vyrazil. Chytá dobře, je v pohodě a držel nás ve hře. Dostat góla na 0:1, bylo by to ještě těžší."

Nevzpomněl jste si na mistrovství světa 2010, kde jste sice vyhráli zlato, ale s Norskem v základní skupině nečekaně prohráli?

"To už je sedm let nazpátek, jsou úplně jiné týmy. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Věděl jsem, že když u toho zůstaneme, že nám to tam padne. Když ne v základní hrací dobře, tak v prodloužení. Nakonec to byl takový šťastný gól. Máme dva body, jedeme dál."

Co musíte zlepšit, jsou to třeba přesilové hry?

"Přesilovky jsme hráli dobře, my v nich měli šancí… To není problém. Dostali jsme dvě a pak dali rozhodčí pryč píšťalky. Za co nás vyloučili na začátku třetí třetiny, tam bylo tak pětkrát šestkrát z jejich strany. My už pak ale žádnou nedostali."