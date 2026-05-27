Tohle že jsou Češi? Z čísel mrazí. Zapomíná se ale na úchvatnou sérii

Kritikům připadá, že hokejové mistrovství světa se v současném formátu se sedmi zápasy v základní skupině moc vleče. Z českého to letos platí obzvlášť, protože utrpení zpravidla neodsýpá.
Fribourg (od našeho zpravodaje) – Kdyby někdo v oficiálních statistikách MS prohodil Česko a Norsko, měli bychom tu vcelku běžný květen.
Češi nenechali nic náhodě a prolétli do čtvrtfinále, Norové se tam na úkor jiných týmů druhého sledu probili se štěstím, zdálo by se.
Ve skutečnosti jsou to ale čeští hokejisté, kterým přál osud.
Považte sami, s čím postoupili: střelecká úspěšnost 9,8 % (pátá nejhorší z 16 účastníků), přesilovka na 12,5 % (druhá nejhorší), oslabení na 58,3 % (čtvrté nejhorší).
Co se týče individuálních statistik, vyniká snad jen brankář Josef Kořenář, který ve třech kláních, než odešel na marodku, zastavil 92,2 % puků.
Jinak žádný pravidelně nastupující útočník nedosáhl na průměr bod na zápas a žádný obránce nebodoval víc než dvakrát.
Nejproduktivnějšího Čecha Davida Tomáška (0+5) najdete v bodování turnaje na děleném 65. místě.
Statistiky samozřejmě nejsou vše, ale v tomto případě odpovídají výkonům samotným. Češi přehráli akorát Dánsko, Itálii a Slovinsko – s nímž paradoxně prohráli.
Jinak ukázali výtečné pasáže, ale celkově míval navrch soupeř, byť většinou mírně. Kdoví, jestli by teď hokejisté neodjížděli na dovolenou, kdyby Roman Červenka proti Slovákům po kontroverzním zákroku umně nenastavil brusli...
Češi ale do čtvrtfinále MS postoupili. Už zase. Ještě nikdy v tom neselhali. Při každoročním konání turnaje a s vědomím, že alespoň jeden z papírových outsiderů se mnohdy vybičuje k senzační jízdě, je to až s podivem.
Série trvá od roku 1992, kdy byl současný formát play off zaveden.
Za tu dobu ztroskotaly při dobývání čtvrtfinále téměř všechny země včetně velmocí. Švédsko jednou, pět let nazpátek. Rusko dvakrát, z toho jednou doma v Petrohradu. A Spojené státy třikrát, ve dvou případech hrály dokonce o udržení.
Bez škraloupu jsou vedle Česka už jen Finsko a nepřekvapivě Kanada. Být v tak úzké a vážené společnosti zaslouží uznání.
Češi zatím selhali ve velkém snad jen na ostudném Světovém poháru 1996, kdy se při nepostupu ze skupiny dívali na záda i Německu.
Alespoň do čtvrtfinále nepronikli ještě na olympiádě v Pekingu 2022, ale tolik to nevyniklo, protože se hrálo kompletně bez hvězd NHL a konec přišel v předkole play off na holích respektovaných Švýcarů.
Na světovém šampionátu dospělých je dno českého hokeje pořád bezpečně a pozoruhodně vysoko. Čtvrtfinále je tu i letos.
A nakonec je jedno, co se dělo ve skupině. Ne natolik, aby šlo mluvit o zlatu, ale dost k víře v jeden povedený zápas, který dá na celou dosavadní mizérii zapomenout.
