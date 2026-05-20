To se jen tak nevidí. Češi pálili nemožné, ostuda proti Itálii byla hrozivě blízko

Čeští hokejisté po velkém trápení porazili na MS podceňovanou Itálii 3:1. Po dvou třetinách přitom prohrávali a k šílenství je doháněl italský brankář Damian Clara. Obrat nakonec zajistily branky Marka Alschera, Jakuba Fleka a Dominika Kubalíka.
Berlínská nemocnice přijala Američana, který se nakazil v Kongu ebolou
Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci, informoval dnes zpravodajský web rbb. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo šest desítek policistů.
Díval se odpůrcům sudetských Němců do tváří a viděl nenávist. Pořadatel pro ně má radu
David Macek ze spolku Meeting Brno, který do jihomoravské metropole pozval sudetské Němce, v rozhovoru popisuje, jak vnímá protesty a co čeká od už tradičního festivalu, a přiznává, že rozumí těm, kdo s akcí nesouhlasí. A má pro ně několik doporučení.
ŽIVĚ Rusko chystá ofenzivu na Kyjev. Mají připravených pět scénářů, upozornil Zelenskyj
Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl po středeční poradě s veliteli ozbrojených sil. „Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi,“ řekl Zelenskyj.
Orbána střídá Orbánová. Do Prahy míří nová maďarská ministryně
Do Prahy v sobotu podle informací Aktuálně.cz přijede nová ministryně zahraničí Maďarska Anita Orbánová. Návštěvu deníku potvrdilo ministerstvo zahraničí. Nová tvář kabinetu premiéra Pétera Magyara by měla odpoledne na pracovním obědě jednat se šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé).
Zcela nepřijatelné. Itálii s Kanadou naštval izraelský ministr, urážel aktivisty z flotily
Italská vláda podle agentury ANSA ve středu uvedla, že si předvolá velvyslance Izraele kvůli chování izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Ten podle ní v přístavu Ašdod ponižoval zadržené aktivisty z humanitární flotily. Obdobný krok později oznámila také kanadská diplomacie.