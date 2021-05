Emoce Pešána? V kabině je horkokrevný, líčil Klok. Trenér ho vyburcoval "popravou"

Čeští hokejisté odvalili na mistrovství světa v Rize těžký švédský balvan a po obratu z 0:2 na 4:2 výrazně zlepšili svou pozici v boji o čtvrtfinále. Mnoho fanoušků jistě potěšilo také to, že po utkání viděli na tváři českého trenéra úsměv. Emoce Filipa Pešána byly pro příznivce národního týmu velkým tématem.

To tam imituje solný sloup? Takhle hráče k ničemu nevyburcuje. Vypadá to, jako by s týmem ani nežil.

Podobné názory padaly mezi fanoušky, kteří také na sociálních sítích čile debatovali o chování trenéra Filipa Pešána v nepovedených zápasech reprezentace proti Rusku, Švýcarsku a Bělorusku.

Při utkání se Švédy si Pešán prošel pestrou škálou emocí a na tiskové konferenci poodkryl, co se v něm odehrávalo. "Tep byl asi vysoký. Snažím se nejančit, ale emoce se v člověku vaří. Uklidňuju se tím, že to pak stejně odehrají hokejisté na ledě. Takže bych tam jedině musel sám skočit v lodičkách," popisoval kouč.

Debatu fanoušků i expertů o klidném projevu Pešána na střídačce zachytili také hráči. "Lidi nevidí, co se děje uvnitř. Je to nějaká trenérova maska, ale emoce tady nechybí. Jsou v šatně od trenérů, jsou i mezi námi hráči. S tím problém určitě nemáme," ubezpečil kapitán Jan Kovář.

"Že se trenér třeba neraduje po gólu, nedává to tolik najevo, to ještě neznamená, že emoce nemá a že tam stojí jak mrtvola," doplnil.

"Každý ty zápasy prožívá. A že to trenér nedává najevo… V kabině, kam kamera nemůže, byste se divili," pousmál se při odpovědi na podobnou otázku od České televize obránce Lukáš Klok. "Je profesionál, před kamerami drží emoce na uzdě, ale je horkokrevný," přidal.

Klokova veřejná "minipoprava"

Klokův příběh ze zápasu proti Švédům byl přitom v celkovém výsledku velmi důležitý a s Pešánovými tahy přímo spojený. Čerstvý mistr Finska s klubem Lukko Rauma v první třetině krosčekem fauloval Maxe Friberga a Češi v oslabení inkasovali gól na 0:2.

Pešán potom Kloka na několik střídání ze hry vynechal. "Byl to impulz týmu, že nemůžeme být tak hloupí a dělat nesmyslné, nic neřešící fauly. Chtěl jsem zdůraznit, že to jsou věci, které otáčí zápasy nebo turnaje," vysvětloval třiačtyřicetiletý kouč.

"Byla to taková veřejná minipoprava. Ale jinak hrozně fandím Lukášově hře a respektuju ho jako obránce. Potom jsem ho vrátil do hry a jsem rád, že jsem tak učinil," poznamenal Pešán. Právě Klok se totiž v třetí části po trefách Jakuba Vrány a Kováře postaral o vítěznou třetí branku.

"Čekal jsem, že ten hráč udělá krok do mě a já mu dám lehčí krosček do rukou. Ale on zůstal stát, moje ruce vyjely více nahoru a samozřejmě jsem věděl, že to je špatně," vracel se k faulu Klok, jenž trefil Friberga holí do obličeje a mohl být rád, že dostal jen dvouminutový trest.

"Fandil jsem z trestné lavice, aby to kluci ubránili. Bohužel to nevyšlo, pak jsem byl na určitou dobu posazen, ale naštěstí jsem se vrátil do zápasu," usmíval se rodák z Ostravy v rozhovoru pro Českou televizi.

Kabina i po dvou třetinách žila a věřila

Ještě po dvou třetinách však nikomu z Čechů do zpěvu nebylo. Stav 0:2 a vědomí, že přes případnou prohru už se bude cesta do čtvrtfinále klestit jen velmi složitě, dělaly své.

"V šatně to o přestávce nebylo ani tolik o taktice, jako spíš abychom si věřili, že dáme gól. Povedlo se, pak ještě jednou a utkání jsme obrátili. Povzbudilo nás to a chtěl bych všechny pochválit. Hlavně bojovnost a blokování střel, to bylo parádní," vyzdvihoval kapitán Kovář.

Jaká byla o druhé pauze role trenéra? "Nemůžu přijít zlomený jak puška, že už je konec, když není. Jako všichni hráči jsme i my trenéři přišli s tím, že chceme zápas otočit. Pomohla nám přesilovka a pak už doufám, že se rozběhl stroj, který v třetí třetině fungoval skvěle," řekl Pešán.

Necelých dvanáct minut před koncem třetí třetiny Češi na ledě jasně dominovali. Po srovnání na 2:2 ožili a Klokova střela prošla brankáři Adamu Reidebornovi, který měl zakrytý výhled.

"Kovy (Jan Kovář) vybojoval puk, potom se to tam někde zaseklo, ale nakonec kotouč vyplaval ke mně na vrchol kruhu. Měl jsem před sebou strašně moc prostoru, na chvilku jsem počkal, aby se Kubalda (Dominik Kubalík) dostal před gólmana a zaclonil mu. Zkusil jsem vypálit na zadní tyčku a propadlo to tam," líčil Klok svou první branku na MS v kariéře.

Flíček ujel na motorce

V těžkých momentech potom podržel český tým brankář Šimon Hrubec a v předposlední minutě pečetil výhru gólem do prázdné branky Jakub Flek, který přebruslil dva Švédy, a přidal druhou trefu na turnaji.

"Flíček nastartoval tu svou motorku, ujel a dal do prázdné. Tak, jak jsme hráli v třetí třetině, to teď musí vypadat v každé třetině každého zápasu," měl jasno Kovář.

"Kubu jsme posílali na led s tím, že je schopný po vystrčení kotouče do středního pásma zaútočit. Dominik Kubalík to dal pěkně o prkna, tak aby nebylo zakázané uvolnění, a pak to byl závod, kdo bude první. Neznám moc beků, kteří by tam byli dříve než Kuba Flek," komentoval Pešán.

Češi si díky vítězství nad Švédskem ponechali situaci v boji o postup ve vlastních rukách. Vědí, že když proti Velké Británii, Dánsku a Slovensku neztratí ani bod, do čtvrtfinále jistě postoupí.

"Museli jsme ten zápas vyhrát. Důležité jsou body do tabulky, ale mě těší i předvedená hra za těch šedesát minut. Byť jsme byli o dva góly dole, náš výkon se stupňoval a měl parametry, které snesou kritiku. Jsem šťastný, že je to na nás. Udělali jsme první krok, čekají nás další důležité. Když si zachováme tento herní projev, máme šanci," uzavřel Pešán.