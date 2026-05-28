Švýcarský zlatý sen žije dál, o medaile si zahraje i Norsko

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které dnes vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence.
Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life Areně vyhrálo i osmý zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo. Na branku Linuse Karlssona však ještě v první třetině odpověděl Josi. Vítězný gól vstřelil ve 33. minutě Denis Malgin.
Norští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Fribourgu Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play off mezi nejlepší čtyřku.
Už nyní Norové vyrovnali svůj nejlepší výsledek v dějinách, kterým bylo 4. místo na šampionátu v roce 1951 v Paříži.
Vítěznou branku vstřelil ve 28. minutě osmnáctiletý útočník Tinus Luc Koblar, který si polepšil na šest branek na turnaji. Výsledek pečetil 16 sekund před koncem při power play do prázdné branky Noah Steen. Brankář Henrik Haukeland udržel potřetí na letošním šampionátu čisté konto. Lotyši nenapodobí historický úspěch z roku 2023 z Rigy a Tampere, kde byli poprvé v semifinále a získali bronz.
V úvodu se hrálo dlouho bez velkých šancí. V polovině úvodní části se dostal do dobré pozice Cibulskis, ale jeho střelu zblokoval bránící Havard Östrem Salsten. V 16. minutě se na druhé straně dostal před Gudlevskise Elvsveen, nepodařilo se mu jej však prostřelit. Lotyši se ubránili při Vilmanisově trestu a už po přesilovce jim pomohla pravá tyč po Vesterheimově střele z pozice mezi kruhy. Ještě před pauzou měl příležitost Vilmanis, ale Haukeland jeho bekhendové zakončení vyrazil levým betonem.
V úvodu druhé části si norský gólman poradil s šancí Egleho i s Andžansovou dorážkou. V čase 27:10 se radovali Norové. Po asistenci Brandsegga-Nygarda se z pozice mezi kruhy trefil Koblar.
Při Mamčicsově vyloučení se Lotyši ubránili a sami nevyužili početní výhodu při Martinsenově trestu. Potom nevyužil šanci na vyrovnání Steen a navíc se nechal opět vyloučit kapitán Martinsen. Stav se ale nezměnil, stejně jako při norské početní výhodě po faulu Zileho.
Norové úspěšně bránili těsný náskok. V polovině třetí třetiny se dostal do úniku Tralmaks, ale zakončení se mu nepodařilo. V 56. minutě měl možnost Krastenbergs, Haukelandovi však pomohl Hurröd, který odvrátil puk bruslí. Při závěrečné power play Norové také odolali a definitivně rozhodl Steen, jenž dovezl puk do prázdné branky.
Mistrovství světa hokejistů - čtvrtfinále (Curych):
Švýcarsko - Švédsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 14. Josi (Malgin), 33. Malgin (Josi, Moser), 37. Thürkauf (Hischier, Josi) - 7. L. Karlsson (Heineman, Ekman-Larsson). Rozhodčí: Brander, Kaukokari (oba Fin.) - Birkhoff, Gibbs (oba Kan.). Vyloučení: 5:3, navíc Kukan (Švýc.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 10.000.
Švýcarsko: Genoni - Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung - Meier, Hischier, Biasca - Niederreiter, Baechler, Ch. Bertschy - Thürkauf, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Rochette. Trenér: Cadieux.
Švédsko: Hellberg - Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, A. Johansson, J. Persson, J. Larsson, Hägg - Raymond, V. Björck, Stenberg - L. Karlsson, J. de la Rose, Heineman - Holmström, Sundqvist, Frondell - Silfverberg, Asplund, Grundström - Jack Berglund. Trenér: Hallam.
Norsko - Lotyšsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 28. Koblar (Brandsegg-Nygard, Hurröd), 60. N. Steen (Pettersen). Rozhodčí: Burzminski, Gour (oba Kan.) - Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7500.
Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Rönnild, E. Ö. Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen.
Lotyšsko: Gudlevskis - Cibulskis, Šmits, Andžans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Dzierkals, Egle, Tralmaks - Andersons, Batna, Krastenbergs - Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš - Buncis. Trenér: Vitolinš.
Před MS jsem měl strach o postup, otevřel se Rulík. Vylíčil, čí názory mu vadí
Curych (od našeho zpravodaje) - Jeho éra začala slavně, senzačním zlatem z Prahy. Nyní se ale trenér Radim Rulík loučí s hokejovou reprezentací třemi nezvládnutými čtvrtfinále v řadě. Po jednoznačně porážce 1:4 od Finska byl ovšem neobvykle sdílný. Ve svém hodnocení se dostal za hranice čtvrtečního zápasu i celého, z českého pohledu nevýrazného světového šampionátu.
Soud odsoudil muže, který plánoval útok na koncert Taylor Swiftové k 15 letům vězení
Soud ve Vídeňském Novém Městě ve čtvrtek uznal vinným Rakušana Berana A. z plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, uvedly agentury APA a DPA. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky. Jednadvacetiletého Rakušana poslal soud na 15 let do vězení. Nejvýše mu hrozilo 20 let.
Soud poslal do vazby další obviněnou kvůli útoku na pardubickou zbrojovku
Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už osm lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Novinářům to řekl soudce Karel Gobernac.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.