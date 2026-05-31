Švýcarsko v slzách. Zlatý thriller rozhodl jediný finský gól v prodloužení

Finové jsou popáté hokejovými mistry světa. Ve finále v Curychu porazili domácí Švýcarsko 1:0 v prodloužení. V čase 70:42 rozhodl Konsta Helenius.
Přenos skončil Menšík - Rubljov 3:2. Český tenista to dokázal, přetlačil Rusa a je ve čtvrtfinále
Sledovali jste online přenos z osmifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubljovem z Ruska.
Přenos skončil Švýcarsko - Finsko 0:1. Zlatý sen se domácím rozplynul, zlatý gól dalo Finsko
Sledujte online přenos z finále hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Švýcarskem a Finskem.
Nad Českem se zřejmě objevilo tornádo. Meteorologové prosí o pomoc
Při nedělních bouřkách se možná objevilo na jihu Čech v okolí Netolic na Prachaticku i slabé tornádo. Uvedl to na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách.
"Zasáhl do vnitřních záležitostí země." Čína odsoudila Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan
Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Podle čínského velvyslanectví v Praze český politik závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a porušil princip jedné Číny.
Dal gól, ale nejede. Koubek vyřadil z kádru před MS Ladru, Buchu a Kabonga
Do konečné šestadvacetičlenné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.