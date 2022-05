Světová třída, opěvovali v televizi Nylandera. Pak hvězdná posila Švédů selhala

Na hokejové mistrovství světa ve Finsku přijel se zpožděním jako jedna z největších hvězd. V prodloužení čtvrtfinále však William Nylander selhal. A Švédsko jede domů bez medaile.

V minulých letech absolvoval Nylander dva světové šampionáty dospělých, dohromady na nich v 18 zápasech posbíral fantastických 32 bodů (12 + 20).

Proto když po dalším vyřazení Toronta z play off zámořské NHL přijel do Finska, Švédové jásali a pomalu se viděli s medailí na krku.

V prvních dvou zápasech po příletu 26letý křídelník ukázal, že v ofenzivě dokáže divy. Posbíral čtyři body (2 + 2).

Dařilo se mu i v klíčovém čtvrtfinále proti Kanadě. V první třetině se dostal do samostatného úniku a s přehledem zvýšil na 2:0. Ve studiu švédské televize SVT na něj poté pěli chválu.

"Pokud někdo o Nylanderově přínosu pochyboval, tak by měl svůj postoj okamžitě přehodnotit. William udělal z reprezentace kandidáta na zlato. Přidal něco, co týmu chybělo. Je to světová třída," prohlásil expert Jonas Andersson.

Když Švédsko vedlo po druhé třetině už 3:0, přestože ji na střely prohrálo neuvěřitelným poměrem 1:19, zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže Kanada zkraje třetího dějství snížila a v posledních dvou minutách periody šokovala seveřany vyrovnáním na 3:3.

V následném prodloužení šel podle očekávání na led Nylander, kterého trenér Johan Garpenlöv hodně využíval. Celkově mu dal ice time 18:33.

Hvězdný útočník však po 25 vteřinách prodloužení podrazil projíždějícího Drakea Bathersona. A bylo zle. Nabuzení Kanaďané v přesilovce rozhodli a Švédsko poslali předčasně domů.

Nylandera dvouminutový trest překvapil. "Najel mi do bruslí. Nevím… Je těžké takovou porážku přijmout," utrousil v televizním rozhovoru. K píšícím novinářům už ale nepřišel.

Vyřazení navzdory vedení 3:0 otřáslo i dalšími Švédy. "Cítím se mizerně," prohlásil brankář Linus Ullmark. "Prohrát zrovna takhle zabolí. Zápas se vyvíjel přesně podle našich představ, ale pak nám dali nějaké góly a porazili nás. Nevím, jestli bych řekl, že zaslouženě, ale je to tak, jak to je."

"Nevím, co dobrého bych k utkání řekl," přidal útočník Carl Klingberg. "Když dvě minuty před koncem vedete 3:1, tak ten zápas prostě chcete vyhrát. Tohle mě bude užírat ještě dlouho."

Pod palbou kritiky je ve Švédsku kouč Garpenlöv, který na dvou světových šampionátech a jedné olympiádě nezískal ani jednu medaili a v jednom případě ani nepostoupil do čtvrtfinále. Mluví se o něm jako o nejhorším trenérovi Tre kronor v historii.