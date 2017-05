Sudí museli vracet čas a vzít gól Řepíkovi. O chvíli dřív se trefil i Horák, jen to nikdo neviděl

před 33 minutami

Michal Řepík začal zápas ve velkém stylu. A když dal i druhý gól, měl i velkou radost. Jen ne úplně dlouho: o přesilovkovou trefu totiž kuriózním způsobem přišel: Hlavní rozhodčí u videa zjistil, že se o 57 vteřin dříve trefil i Roman Horák. Jeho prudkou střelu do televizní kamery uvnitř branky nikdo neviděl, uznán byl až dodatečně na úkor Řepíka. Dozadu se vracel i čas.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Čeští hokejisté porazili Slovinsko 5:1 v zápase, který se hrál šedesát minut a jednapadesát vteřin. Přitom se neprodlužovalo. To jen rozhodčí po kuriózním momentu v první třetině posouvali čas nazpátek.

Michal Řepík přitom přišel o svou druhou branku v zápase. U videa se totiž při přerušení hry přišlo na to, že dal gól už o chvíli dříve Roman Horák.

"Já jsem si myslel, že to šlo do branky. Bohužel jsem tam při té střele dostal ránu a neviděl jsem to stoprocentně. Nikdo se neradoval, tak jsem si nebyl jistý. Kluci na střídačce, mi pak říkali, že to byl gól," říkal po zápase Horák.

Jeho střela orazítkovala televizní kameru v brance a odrazila se ven tak prudce, že na ní nereagovali ani fanoušci v aréně. Bez povšimnutí se tak hrálo dál ještě necelou minutu, Češi ani neprotestovali a dokonce stihli v přesilové hře prostřídat.

"Snad jediný, kdo to viděl, byl Pastrňák," usmál se Horák. Právě nejmladší český útočník jako jediný na ledě ukazoval na branku. Pokračující tlak nakonec gólem využil i Řepík. To už se ale mezi trestnými lavicemi rozsvítilo světlo, kterým chtěl videorozhodčí své kolegy na ledě na Horákovu střelu upozornit.

Po krátké poradě pak hlavní rozhodčí gól Řepíka odvolali, vrátili čas o 51 vteřin nazpátek a uznali "neviditelnou" trefu Horáka.

"Něco mi za to zaplatí, nějaká pivo tam dá. Líto mi to není, ale kuriozita to je. My už si ze střídačky říkali, že to mohl být gól. Rozhodčí stál na tyčce, rozpažil. Asi to taky neviděl," smál se po zápase i Řepík.

Češi rozstříleli Slovince hladce 5:1, tři góly outsiderovi nasázeli už v první třetině. A pak zápas, ve kterém se napevno počítalo se třemi body v suchém triku dohrávali.