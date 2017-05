Pilný střelec stále čeká na první gól. Přijde to, až bude potřeba, slíbil Pastrňák

před 1 hodinou

David Pastrňák přijel z Bostonu jako nejlepší český střelec z NHL, ale na světovém šampionátu v Paříži zatím na přesný zásah čeká. Střeleckou smůlu neprotrhl ani v zápase proti Norsku, které Češi zdolali jediným gólem v prodloužení. Pastrňák si připsal u gólu v prodloužení asistenci a byl spokojen se ziskem dvou bodů.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Čeští hokejisté si ve čtvrtém zápase na mistrovství světa připsali třetí výhru. Utkání s Norskem nabídlo jedinou branku až v prodloužení, na ledě kralovali brankáři a aktivnější Češi nemohli najít cestu přes důsledné norské obránce. Prvního gólu na turnaji se nedočkal ani David Pastrňák.

Dvacetiletý útočník z Havířova dal po sezoně v NHL přednost české reprezentaci před vyjednáváním lukrativního kontraktu v Bostonu a český tým ho vítal jako obrovskou posilu. Pastrňák byl v základní části zámořské soutěže nejproduktivnějším Čechem a s 34 brankami jednoznačně nejlepším střelcem. V Paříži mu to střelecky nevychází.

Pastrňák nasbíral v úvodních třech zápasech na šampionátu 19 střel na branku, ale ani jednou neproťal soupeřovu síť. V utkání proti Norsku přidal dalších pět ran, ale ani na Haugena recept nenašel. V první třetině mu v dobré šanci střela vůbec nesedla. V podobné situaci selhal na konci druhé části po přihrávce Kempného.

Vzápětí v dobré střelecké pozici vymýšlel přihrávku na Zohornu, kterou Norové přečetli. Vyhlášený pohodář si ale žádnou střeleckou krizi nepřipouští. "Je úplně jedno, kdo dá gól. Hlavní je, že jsme brali výhru. I když jsme vyhráli až po prodloužení, druhý bod nám v dalším průběhu skupiny může pomoct stejně jako lepší vzájemný zápas s Norskem," řekl Pastrňák.

Útočník Bostonu, jenž si v letošní sezoně poprvé zahrál v play off NHL, pochopitelně nechce na svou osobu vytvářet žádný tlak. "Asi nikdo nemohl čekat, že tady budu dávat góly v každém zápase. Tady to vůbec není jednoduché, mistrovství světa je kvalitní turnaj. Teď to tam sice napadá, ale jsem si jistý, že to přijde, až bude potřeba," ujistil.

Zápasy proti Kanadě a Bělorusku odehrál Pastrňák s Červenkou a Plekancem, v utkání s Finy nahradil Červenku v této formaci Voráček. Trenér Jandač míchal útoky i před čtvrtým zápasem a k Pastrňákovi zařadil Zohornu a Kováře. Nepomohlo to. Uvidíme, s kým bude hrát bostonský útočník proti Slovinsku.

Jak hodnotíte utkání proti Norsku?

Já myslím, že hodnocení je pozitivní, alespoň co se defenzivní stránky výkonu týče. Z pohledu ofenzivy jsme bohužel neproměnili šance, ale takové zápasy prostě jsou a budou. Nemůže to tam padnout pokaždé. Důležité je, že bereme dva body za výhru.

Pro fanoušky to ale nebylo příliš atraktivní utkání, co myslíte?

Bohužel ne. Ale jak říkám, takové jsou zápasy, tady na mistrovství není slabého soupeře a Norové zde hrají výborný hokej. Mají skvělou defenzivu a výhra proti nim je pro nás skutečně důležitá.

Jak těžké bylo z pohledu útočníka prosadit se proti Norům?

Oni zalezou, nechají vás hrát a čekají na své příležitosti, až propadnete nebo podobně. Není to žádná sranda. Vyhýbáte se pěti hráčům a pořád je na vás někdo přilepený. Je to náročné. Myslím, že můžeme být spokojeni s naší defenzivou a nebojím se, že by nám to v příštím zápase v útoku znovu nešlo.

Jak jste spokojen vy osobně? Zvykl jste si po čtyřech zápasech na jiný hokej, na širší kluziště?

Samozřejmě už se cítím normálně. Led tady není úplně zlatý a puky odskakují. Ale nechci nic kritizovat. Je tady teplo a krásné počasí, bude to asi tím. Každý hráč si na to během jednoho dvou zápasů zvykne. Mně širší kluziště nevadí, máme tři výhry, zatím to vychází.

V prodloužení jste při gólu šli hodně důrazně do branky. Jak byste popsal jediný gól zápasu?

Jeli jsme dva na jednoho, ale na modré čáře jsem musel zastavit. Jel jsem trochu se zpožděním, dostal jsem od Kuby Jeřábka přihrávku na brusli, přikopl jsem si puk, ale gólman tam pořád byl. Puk se odrazil do rohu, ale viděl jsem Honzu Kováře, jak číhá před brankou, tak jsem mu to tam hodil.

Potom už jste jenom čekal, jestli šanci promění?

Hlavně, že to tam dojelo. Když jsem se díval na záznam, viděl jsem, že puk za čáru sotva doklouzal. Daří se nám, snad to tak půjde i dál.