Sprcha pro Slováky, Kanada jim v poslední třetině dala čtyři góly během sedmi minut

Slováci prohráli na MS v hokeji s Kanadou 1:5, když soupeř rozhodl čtyřmi góly během sedmi minut v závěrečné třetině. Pro jistotu čtvrtfinále potřebuje Slovensko získat v závěrečném utkání skupiny alespoň bod se Švédskem, tomu naopak zaručí postup jen výhra v základní hrací době. Ve skupině A zůstává stoprocentní Finsko, Velká Británie je prvním sestupujícím.
První větší šanci dnešního šlágru neproměnil kanadský kapitán Celebrini. Aktivita pak byla spíše na straně Slováků. Dvě šance měl Sýkora. V první ho vychytal gólman Greaves, ve druhé vypálil z kruhu pro vhazování vedle.
V 15. minutě však slavila vedoucí zásah Kanada. Crosby našel geniálním lobem do jízdy Cozense, který setřásl Štrbáka a přesnou střelou o tyčku překonal Hlavaje. Kanaďané pak nevyužili přečíslení tří na jednoho.
Ve druhé třetině přestříleli Slováci hlavního aspiranta na zlato 12:9. Nejprve sice nevyužili přesilovku, ovšem ve 29. minutě se blýskl Kristián Pospíšil, když setřásl na útočné modré čáře O'Reillyho a prostřelil Greavese ranou pod lapačku.
V další přesilovce měli dobré šance Chromiak a Liška, jenže neuspěli. Před pauzou nepohnul rovnovážným stavem ani Scheifele.
Do třetí části si Kanada přenesla většinu přesilovky po Kochově faulu krátce před přestávkou. Brzy byl vyloučen ještě Okuliar a zámořský celek měl k dispozici 76 vteřin početní výhody pět na tři.
Slováci dlouho skvěle odolávali, ale nakonec se už při klasické přesilovce neubránili, pohotově se prosadil Vilardi. Před slovenským brankovištěm si rukavicí přiklepl letící kotouč, a než spadl na zem, hokejkou ho poslal do sítě.
Další příležitosti spálili Scheifele a Celebrini, ale když na konci 45. minuty zvýšil Tavares, měli už před sebou Slováci vysokou horu k překonání.
Faul Celebriniho jim sice ještě nabídl možnost vrátit se do hry, jenže namísto toho skóroval po výtečně sehraném brejku a Bouchardově nahrávce O'Reilly.
Parádní ranou zápěstím pak přidal razítko na plný bodový zisk Kanady Celebrini.
Dánsko porazilo Itálii 3:2 po samostatných nájezdech. Zisk dvou bodů mu stačil k záchraně v elitní kategorii. O tu budou v pondělním existenčním souboji se Slovinskem usilovat Italové, kteří dnes získali první bod v turnaji.
Jistým sestupujícím už je ve skupině A Velká Británie, která prohrála s Lotyšskem 0:6 a po roce se vrátí zpět do divize I. Před pondělním posledním zápasem s Německem zůstává bez bodu a v tabulce ztrácí tři body na Maďarsko, kterému podlehla 0:5.
Finští hokejisté vyhráli nad Rakouskem 5:2 a zůstávají i po šesti zápasech stoprocentní, stejně jako v jejich skupině A domácí Švýcarsko. S ním se v úterý večer utkají o prvenství.
Rakušané budou ve stejný den bojovat se Spojenými státy americkými o udržení postupové pozice do čtvrtfinále.
Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:
Skupina A (Curych):
Finsko - Rakousko 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 19. Mikael Granlund (Barkov, Heinola), 24. Mäenalanen (Merelä, Saarijärvi), 32. Puljujärvi (Lundell, Jokiharju), 33. Manninen (Aatu Räty, Puljujärvi), 48. Puistola (Hämeenaho, Saarijärvi) - 44. Nissner (Zwerger, Schneider), 59. Wallner (Scherzer, Kolarik). Rozhodčí: Bloyer (USA), Schrader (Něm.) - Beresford (Brit.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7010.
Finsko: Annunen - Jokiharju, Heinola, Saarijärvi, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, M. Seppälä - Helenius, Barkov, Mikael Granlund - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen - Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.
Rakousko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer - Schneider, Nissner, Zwerger - Thaler, Rohrer, Harnisch - Neubauer, M. Huber, Rebernig - Kolarik, Wallner, Scherzer. Trenér: Bader.
Velká Británie - Lotyšsko 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Branky a nahrávky: 10. Dzierkals (Egle, Tralmaks), 14. Smirnovs (Tumanovs, Vilmanis), 20. Balcers (Smirnovs, Mamčics), 23. Tralmaks (Balcers, Šmits), 37. Egle (Tralmaks), 39. Krastenbergs (Vilmanis, Šmits). Rozhodčí: Borga (Švýc.), MacFarlane (USA) - Hautamäki (Fin.), Rey (USA). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 8071.
Velká Británie: Robson (41. Bowns) - Richardson, Halbert, Steele, T. Brown, Clements, Tetlow, Jenion - Waller, C. Neilson, Kirk - Betteridge, Dowd, Perlini - Harewood, Lachowicz, L. Neilson - Curran, Davies, Shudra - Hopkins. Trenér: Russell.
Lotyšsko: Gudlevskis - Cibulskis, Šmits, Andžans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Krastenbergs, Egle, Tralmaks - Andersons, Batna, Dzierkals - Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš - Buncis. Trenér: Vitolinš.
1.
Švýcarsko
6
6
0
0
0
35:5
18
2.
Finsko
6
6
0
0
0
29:7
18
3.
Rakousko
6
3
0
0
3
16:25
9
4.
Lotyšsko
6
3
0
0
3
16:16
9
5.
Německo
6
2
0
1
3
17:19
7
6.
USA
5
1
1
0
3
14:17
5
7.
Maďarsko
5
1
0
0
4
10:23
3
8.
Velká Británie
6
0
0
0
6
4:29
0
Skupina B (Fribourg):
Slovensko - Kanada 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Branky a nahrávky: 29. K. Pospíšil (Radivojevič, Rosandič) - 15. Cozens (Crosby, Celebrini), 43. Vilardi (Tavares, Thomas), 45. Tavares (R. O'Reilly, Rielly), 48. O'Reilly (Bouchard), 50. Celebrini (Vilardi, Scheifele). Rozhodčí: Ondráček (ČR), Björk - Jonsson (oba Švéd.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6939.
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, P. Koch, Kmec, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Okuliar, Hrivík - Chromiak, Čederle, A. Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš - Petrovský. Trenér: Országh.
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Vilardi, Thomas, Scheifele - Holloway, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie. Trenér: Donskov.
Dánsko - Itálie 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Wejse (Bruggisser, Schmidt-Svejstrup), 3. Aagaard (N. Olesen, K. Larsen), rozhodující nájezd Russell - 22. Purdeller (Frycklund, Buono), 36. Purdeller (Frycklund, Trivellato). Rozhodčí: Burzminski, Gour (oba Kan.) - Durmis (SR), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 5157.
Dánsko: Sogaard - Bruggisser, Jensen Aabo, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov, Baastrup - Aagaard, Russell, N. Olesen - Blichfeld, True, Poulsen - Storm, Kjaer, From - Schmidt-Svejstrup, Wejse, Madsen - Scheel. Trenér: Gath.
Itálie: Fadani - Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Nitz, Spornberger, Gios, Buono - De Luca, Bradley, Misley - Zanetti, Frycklund, Saracino - Purdeller, Mantenuto, DiGiacinto - Deluca, Mantinger, Segafredo. Trenér: J. Jalonen.
1.
Kanada
6
5
1
0
0
30:11
17
2.
Česko
5
4
0
1
0
16:10
13
3.
Slovensko
6
3
1
0
2
19:15
11
4.
Norsko
5
3
0
1
1
17:10
10
5.
Švédsko
6
3
0
0
3
23:14
9
6.
Dánsko
6
1
1
0
4
12:22
5
7.
Slovinsko
6
0
1
1
4
8:24
3
8.
Itálie
6
0
0
1
5
4:23
1
Postupová matematika: Čechům se rýsuje přijatelný soupeř. Slováci v kritické situaci
Vydřené sobotní vítězství proti Slovensku posunulo české hokejisty v tabulce skupiny B na mistrovství světa na 13 bodů a přestože v tu chvíli ještě neměli čtvrtfinále úplně jisté, senzační výhra Norska proti Švédsku jim posléze postup potvrdila. Po nedělním programu je v postupové matematice zase o něco jasněji.
