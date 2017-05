Špaček: Měli jsme spoustu vyloučených nesmyslů. Následoval dost velký proslov k hráčům

před 1 hodinou

Hokejisté měli v zápase proti Francii problém s disciplínou: trenéři jim před dnešní generálkou se Švýcarskem důrazně domluvili. Zabere to? | Foto: Michal Eger

Ještě ani jednou nehrál tým podle představ celých šedesát minut, dělal hloupé fauly, a proto měli trenéři k hráčům důrazný proslov. Mimo jiné i to řekl jeden z nich Jaroslav Špaček. Čeští hokejisté dnes zakončí základní skupinu MS zápasem proti Švýcarsku. Vybírat soupeře si nemohou, proto se v generálce na čtvrtfinále chtějí soustředit hlavně sami na sebe. Do branky se postaví Petr Mrázek.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Že budou hrát čeští hokejisté čtvrtfinále, to je jasné. Jenže jak v něm uspět? "Zápas s Francií pro nás byl ponaučení, měli jsme k hráčům velký proslov," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček. Téma? Hodně špatná disciplína.

Hloupé fauly, zbytečná a častá hra v oslabení.

To, co v zápasech základní skupiny procházelo, ve čtvrtfinále nemusí.

"Budeme se chtít soustředit na vlastní hru, byly v ní nějaké mezery. Ještě jsme ani jednou nehráli celých šedesát minut tak, jak bychom si představovali," řekl varovně Špaček před dnešním zápasem se Švýcary. Dnes by to Češi měli rozbalit naplno. Začíná se v 16:15 a v zápase půjde mimo jiné o to, na jakého soupeře hokejisté ve čtvrtfinále narazí (více čtěte ZDE).

Kdybychom to trošku odlehčili, v posledním zápase s Francií jste si hru v oslabení mohli zatrénovat dobře, co?

"Hlavně jsme tam měli dost velký proslov k hráčům. Po první i po druhé třetině. Je zbytečné dávat takovou šanci týmům, které z přesilovek žijí a chtějí v nich dávat góly. Bylo to pro nás velké ponaučení pro další zápasy. A hlavně do čtvrtfinále."

Všechny ty fauly, o kterých se tady bavíme, byly fauly holí. Z čeho plynuly?

"Z toho, že se nás snažili dohrávat a někteří to neunesli. Některé fauly byly třeba na hraně, jiné že chtěl hráč někomu nadzvednout hokejku, to se prostě stane. Ale taky tam byly úplně zbytečné fauly, jeden nám dokonce rozhodčí ani neodpískali. Musíme si dát pozor, teď už musíme hrát disciplinovaněji."

Švýcaři budou taky dohrávat souboje…

"Budou a je to opravdu nepříjemné. Když člověk nedrží puk nebo se dobře nepohybuje, tak je to těžké. Mají spíš takové pracanty, kteří to budou tvrdit. Hrají velmi dobře organizovaně. Nemají třeba největší hvězdy, ale dodržují systém."

O co dnes českému týmu půjde hlavně, když jistotu postupu do čtvrtfinále už má?

"Budeme se chtít soustředit na vlastní hru, byly v ní nějaké mezery. Ještě jsme ani jednou nehráli celých šedesát minut tak, jak bychom si představovali. Měli jsme hodně vyloučených nesmyslů, do hry se kvůli tomu dostalo třeba jen pár hráčů a pak už zase byly přesilovky. Chceme zápas odehrát tak, aby se rozložil mezi více hráčů. A hlavně se připravit na to čtvrtfinále."

Kdo dnes bude chytat?

"Petr Mrázek."

Na včerejším tréninku jste neudělali jedinou změnu v sestavě, je to náznak určitého posunu vpřed? Zatím jste tady míchali formacemi v podstatě pokaždé.

"Sestava bude stejná. Měli jsme o tom diskuzi, ale nakonec to tak nechali. Tři lajny hrály výborně, jen jedna trošku haprovala. Proto jsme měli trošku pohovor, ale byla by škoda rozbíjet lajny, které opravdu fungovaly."