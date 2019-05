Překvapivá varianta. Češi jdou ve čtvrtfinále na Němce a zůstávají v Bratislavě

před 1 hodinou

Před úterním vyvrcholením skupinové fáze to byla jedna z méně pravděpodobných variant, přesto je to tak. Čeští hokejisté změří ve čtvrtfinále MS v Bratislavě síly s Německem a zápas odehrají v hlavním městě. Zbylé dvojice pro čtvrtfinálová utkání tvoří Rusko s USA, Finsko se Švédskem a Kanada proti Švýcarsku.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Základní přání se českému týmu splnilo. Na čtvrtfinále hokejového MS se nemusí stěhovat do Košic, díky druhému místu ve skupině zůstane v Bratislavě.

O postup do semifinále si Češi zahrají proti Němcům, kteří se po úterní výhře nad Finskem posunuli na třetí místo košické skupiny a vzhledem k porážce Američanů v zápase s Kanadou už ho neopustili.

Češi a Němci se ve čtvrtfinále MS potkali zatím jen v roce 1996 ve Vídni, kde zvítězili svěřenci trenéra Luďka Bukače staršího 6:1 a posléze došli až ke zlatým medailím. Po 23 letech dojde k teprve druhému souboji obou národních týmů ve vyřazovací fázi šampionátu.

"Malinko bych se přikláněl k Němcům, ale ve čtvrtfinále má každý tým velkou kvalitu. U nikoho není náhoda, že se tam dostal," řekl po výhře nad Švýcary útočník Michael Frolík. Ostatní členové českého mužstva včetně trenéra Miloše Říhy nechtěli o možných soupeřích příliš mluvit.

"Nezáleží na soupeři, musíme se soustředit na sebe. Nebýt vylučovaní, pohlídat si obranné pásmo a plnit úkoly ve středním. Pak si myslím, že o zbytek se útok postará," prohlásil obránce Radko Gudas, když ještě byly ve hře další varianty s Američany, Kanaďany a Finy.

Češi nastoupí proti Němcům ve 20:15, v Košicích sehrají večerní utkání Finové proti Švédům. Od 16:15 budou hrát v Bratislavě Rusové proti USA a v Košicích se střetnou Kanaďané se Švýcary.

Prodloužení ve třech a nový klíč pro semifinále

Ve vyřazovací části šampionátu čeká novinka, kterou představila IIHF v prosinci minulého roku. Pokud čtvrtfinále, semifinále nebo utkání o třetí místo skončí v základní hrací době nerozhodným výsledkem, nově bude následovat prodloužení se třemi bruslaři na obou stranách.

Nikoli se čtyřmi, jak tomu bylo doposud. Délka prodloužení zůstává stejná, deset minut. IIHF si od změny formátu slibuje méně zápasů play off, které by došly k rozhodnutí až v samostatných nájezdech. Ty však nadále zůstávají součástí čtvrtfinále, semifinále a zápasu o bronz.

Samostatnou kapitolou je finálové utkání, v němž by prodloužení trvalo až do vstřelení vítězného gólu. I ve finále by se prodloužení hrálo jen se třemi bruslaři na obou stranách, a to o délce dvaceti minut s případným nastavováním dalších stejně dlouhých částí.

Další novinkou je nasazování týmů do semifinále. Postupující čtyřka ze čtvrtfinále se seřadí na základě dosažených výsledků ve skupině a utká se podle klíče první se čtvrtým a druhý proti třetímu.

V porovnání obou skupin jsou na tom nejlépe Rusové, za nimi následují o skóre před Kanadou Češi. Čtvrté je Finsko, páté Švédsko, šestí Němci, sedmí Američané a osmí Švýcaři. Je tedy jisté, že na ruskou sbornou narazí Češi nejdříve až v případném finále.