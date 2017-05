Sobotka by se měl zapojit do MS v nedělním zápase proti Francii

před 1 hodinou

Vladimír Sobotka sice přiletí do dějiště MS už v pátek, odpolední duel se Slovinskem ale ještě nestihne.

Paříž - Hokejový útočník Vladimír Sobotka by si měl premiérový start na mistrovství světa v Paříži připsat v nedělním zápase proti domácí Francii. Do dějiště šampionátu má podle aktuálních informací přiletět v pátek odpoledne a utkání proti Slovinsku tak ještě nestihne.

"Pokud bude všechno v pořádku, tak bude v sobotu poprvé trénovat a v neděli hrát," řekl generální manažer Martin Ručinský po dnešním dopoledním tréninku národního týmu. Pro Sobotku skončila klubová sezona v neděli, kdy jeho St. Louis vypadlo z play off zámořské NHL.

Devětadvacetiletý centr poté potvrdil zástupcům reprezentace, že je zdravotně v pořádku a připraven na MS přijet. Trenér Josef Jandač se svými asistenty následně zvažovali, zda jej pozvou. Čekali i na zdravotní stav kapitána Jakuba Voráčka, který nedohrál pondělní utkání s Finskem, a Petra Holíka, jenž se k týmu dodatečně připojil.

Zatímco Voráček by měl v dalších zápasech normálně hrát, start Holíka je nepravděpodobný. "Petr Holík není stoprocentní a zranění jej limituje v osobních soubojích, což rozhodlo, že Vláďu okamžitě zavoláme," řekl Ručinský.

Holík si v generálce na šampionát poranil žebra a okolní svalstvo. "Řekl nám na rovinu, že stoprocentní není. Při bruslení a střelbě je to dobré, ale jakmile dojde na osobní souboj, tak je to problém. A my si nemůžeme dovolit dopsat hráče, který není stoprocentně fit. Petr tady bude dál s námi, hrát ale momentálně nemůže," uvedl generální manažer reprezentace.

Na české soupisce jsou aktuálně dva brankáři, sedm obránců a třináct útočníků. Trenéři tak mají k dispozici jen dvě místa pro hráče do pole a pozici pro třetího gólmana, kterou zaujme Dominik Furch.

"Budeme nyní čekat, jak se bude situace vyvíjet s ohledem na případná zranění. Člověk nikdy neví, zda se zraní obránce nebo útočník, nebo dva a dva. Jedno místo si necháme volné a budeme vše monitorovat v příštích čtyřech zápasech. A před čtvrtfinále se rozhodneme," dodal Ručinský.

Hokejisty na MS čekají v základní skupině ještě utkání s Norskem, Slovinskem, Francií a Švýcarskem. Čtvrtfinále je na programu ve čtvrtek 18. května.