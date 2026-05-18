Snový úvod, pak neskutečné drama. Češi udolali silné Švédsko a mají druhou výhru

Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Fribourgu obhájce bronzu Švédy 4:3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem.

Foto: REUTERS
Češi měli vynikající vystup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3:0, prosadili se Matěj Blümel, v přesilovce Dominik Kubalík a Jakub Flek.

Komplikací bylo vyloučení obránce Jana Ščotky na pět minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2:3.

Náskok pak ve druhé třetině navýšil Jiří Černoch, výběr Tre kronor odpověděl dalším zásahem v početní výhodě, v čase 26:00 se trefil kapitán Oliver Ekman-Larsson, ale další gól už nepadl.

Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20.

Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:

Skupina B (Fribourg):

Česko - Švédsko 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Blümel (Hronek, T. Galvas), 13. Kubalík (Cibulka, Kaut), 13. Flek (D. Voženílek, Tomášek), 24. Černoch (O. Beránek, Chmelař) - 16. J. Persson (Heineman, Holmström), 18. Holmström (J. Persson, Heineman), 26. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg). Rozhodčí: Brander (Fin.), Schrader (Něm.) - Gustafson (USA), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 4:5, navíc Ščotka (Česko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3 Diváci: 6738.

Česko: Kořenář - Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík.

Švédsko: Hellberg - J. Larsson, Ekholm, A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Persson, Hägg, Brännström - Stenberg, Björck, Raymond - Holmström, J. de la Rose, L. Karlsson - Heineman, Sundqvist, Petersson - Grundström, J. Berglund, Silfverberg - Asplund. Trenér: Hallam.

Tabulka:

1.

Kanada

3

3

0

0

0

16:4

9

2.

Česko

3

2

0

1

0

10:7

7

3.

Slovensko

2

2

0

0

0

6:2

6

4.

Norsko

2

1

0

0

1

5:2

3

5.

Švédsko

3

1

0

0

2

12:11

3

6.

Slovinsko

2

0

1

0

1

3:6

2

7.

Itálie

2

0

0

0

2

1:10

0

8.

Dánsko

3

0

0

0

3

4:15

0

Garri Kimovič Kasparov v diskuzi na konferenci Lennarta Meriho v Tallinnu, 16. května 2026.

„Prohra Ruska je jediná šance.“ Kasparov řekl, jak zastavit Putina

Ruský opoziční politik a šachový velmistr Garri Kasparov se na konferenci Lennarta Meriho v Tallinnu opřel nejen do Západu a NATO, ale také do svých souputníků. Uvedl, že mnoho ruských emigrantů na Západě je proti válce, ale ne všichni jsou připraveni podpořit Ukrajinu.

