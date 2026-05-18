Snový úvod, pak neskutečné drama. Češi udolali silné Švédsko a mají druhou výhru

Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Fribourgu obhájce bronzu Švédy 4:3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem.
Češi měli vynikající vystup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3:0, prosadili se Matěj Blümel, v přesilovce Dominik Kubalík a Jakub Flek.
Komplikací bylo vyloučení obránce Jana Ščotky na pět minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2:3.
Náskok pak ve druhé třetině navýšil Jiří Černoch, výběr Tre kronor odpověděl dalším zásahem v početní výhodě, v čase 26:00 se trefil kapitán Oliver Ekman-Larsson, ale další gól už nepadl.
Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20.
Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:
Skupina B (Fribourg):
Česko - Švédsko 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 4. Blümel (Hronek, T. Galvas), 13. Kubalík (Cibulka, Kaut), 13. Flek (D. Voženílek, Tomášek), 24. Černoch (O. Beránek, Chmelař) - 16. J. Persson (Heineman, Holmström), 18. Holmström (J. Persson, Heineman), 26. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg). Rozhodčí: Brander (Fin.), Schrader (Něm.) - Gustafson (USA), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 4:5, navíc Ščotka (Česko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3 Diváci: 6738.
Česko: Kořenář - Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík.
Švédsko: Hellberg - J. Larsson, Ekholm, A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Persson, Hägg, Brännström - Stenberg, Björck, Raymond - Holmström, J. de la Rose, L. Karlsson - Heineman, Sundqvist, Petersson - Grundström, J. Berglund, Silfverberg - Asplund. Trenér: Hallam.
Tabulka:
1.
Kanada
3
3
0
0
0
16:4
9
2.
Česko
3
2
0
1
0
10:7
7
3.
Slovensko
2
2
0
0
0
6:2
6
4.
Norsko
2
1
0
0
1
5:2
3
5.
Švédsko
3
1
0
0
2
12:11
3
6.
Slovinsko
2
0
1
0
1
3:6
2
7.
Itálie
2
0
0
0
2
1:10
0
8.
Dánsko
3
0
0
0
3
4:15
0
Tři měsíce po olympiádě je tady další vrchol hokejové sezony. Mistrovství světa hostí po 17 letech Švýcarsko, konkrétně Curych a Fribourg, kde odehraje svou skupinu také česká reprezentace s loučícím se trenérem Radimem Rulíkem. Projděte si soupisku Čechů a program šampionátu.
