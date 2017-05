Slovinci nepřerušili jojo efekt a sestupují. Hráli jsme dobře jen jednou, ví Gregorc

před 2 minutami

Slovinští hokejisté se opět nedokázali udržet v elitní skupině mistrovství světa a po prohře s Běloruskem mají jistý sestup. V přímém souboji o udržení ještě po první třetině vedli, ale zbytek zápasu jim absolutně nevyšel. "Nezasloužili jsme si vyhrát, nehráli jsme dobře," přiznal obránce Blaž Gregorc. Kvůli vzájemnému utkání s Bělorusy už Slovincům nepomůže ani případný úspěch proti Francii.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Slovinci to znovu nedokázali. Ani na šestý pokus se jim nepovedlo zachránit mezi nejlepšími hokejovými týmy na světě. Na světovém šampionátu v Paříži je o jejich sestupu rozhodnuto již před posledními zápasy ve skupině.

Karty byly před duelem Slovinska s Běloruskem rozdány jasně. Pokud jeden z týmů vyhraje za tři body, odsoudí soupeře k sestupu. Pro Bělorusy by to byla nečekaná rána po čtrnácti letech, Slovinci jsou na takový pocit co dva roky zvyklí.

Sympatické mužstvo z Balkánu se těší na každém šampionátu podpoře věrných fanoušků, kteří za Rysy, jak se slovinskému národnímu týmu přezdívají, neváhají cestovat kamkoliv a kteří fandí za jakýchkoliv okolností. Ať už jejich mužstvo vyhrává, nebo nemá na kontě jediný bod.

Bělorusové vyšli ze zápasu vítězně a po výsledku 5:2 se zachránili. "Myslím si, že jsme si vyhrát nezasloužili. Znovu to od nás nebylo moc dobré. Bohužel, jsme zklamaní, ale nedá se nic dělat," řekl po utkání smutný obránce Blaž Gregorc.

Slovinci získali svůj jediný bod na turnaji po stíhací jízdě v zápase se Švýcarskem, ve kterém se vyhrabali ze stavu 0:4, ale nakonec prohráli na nájezdy. Výborně hráli také proti Finsku, tam byli jen něco málo přes deset minut od senzační remízy. Ale to bylo všechno.

"Odehráli jsme jediné dobré utkání proti Finsku, jinak to z naší strany bylo slabé. Nezasloužili jsme se udržet," přiznal Gregorc sportovně. Utkání proti Bělorusku se Slovincům vymklo z rukou ve druhé části, kterou prohráli 0:4. "Vedli jsme 2:1, ale potom se nám zrušilo všechno. Dostali jsme dva tři góly a úplně nám odešla naše hra."

Slovinci inkasovali v šesti zápasech dvaatřicet gólů, a právě v tom viděl Gregorc hlavní kámen úrazu. "V každém zápase jsme dostávali hodně gólů, v obraně to zkrátka nebylo ono. Když dostanete pět branek, těžko můžete vyhrát. Dělali jsme příliš mnoho chyb," řekl sedmadvacetiletý obránce, který v posledních čtyřech sezonách působil v české extralize.

"V Hradci jsem určitě spokojen. Hráli jsme velmi dobře a postoupili až do semifinále. Jsem tam velmi rád a už se těším na příští sezonu," snažil se Gregorc zmírnit bolest po osudné porážce.

Slovinci sestoupili pošesté v řadě a příští rok budou znovu bojovat v první divizi. Slovinsko má podle IIHF jen 1 047 registrovaných hráčů, z nichž pouze 141 tvoří muži. 805 hokejistů dorůstá do dospělého věku a zbytek jsou ženy. V maličké zemi s necelými dvěma miliony obyvatel najdeme jen sedm hokejových hřišť.

Ačkoliv v roce 2018 slovinskou reprezentaci na áčkovém MS v Dánsku neuvidíme, na olympiádě v Pchjongčchangu chybět nebude. Navíc bude v Koreji obhajovat čtvrtfinálovou účast ze Soči. Útočník Jan Urbas z Villachu nemá o budoucnost slovinského hokeje strach.

"Nemám strach. Myslím si, že máme několik mladých hráčů, kteří jdou svou výkonností hodně nahoru. Dokazují, že mají na to, aby hráli v národním týmu." Spoustu Slovinců odchází v mladém věku do Švédska nebo Finska, později se prosazují především v mezinárodní soutěži EBEL nebo také v Česku.

"Je těžké zůstat doma, když ve Slovinsku nemáme konkurenceschopný klub ani dobrou soutěž. Je to složité rozhodování, ale zahraničí znamená v tomto výbornou příležitost," řekl Urbas.

Za rok budou Slovinci v první divizi MS patřit k největším favoritům, ale šampionát této kategorie je rok od roku vyrovnanější, a tak je nečeká nic lehkého. Uvidíme, zda se mezi soupeři druhé garnitury zdrží zase jen na nejkratší možnou dobu.

Slovinsko - Bělorusko 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Jeglič (Verlič, Sabolič), 20. D. Rodman (Kovačevič, Pretnar) - 14. Pavlovič (Šinkevič, Linglet), 21. Kovyršin (A. Kosticyn, S. Kosticyn), 30. Pavlovič (Šinkevič), 39. Šinkevič (Pavlovič, Linglet), 40. A. Stas (Stefanovič). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Stricker - Kaderli (oba Švýc.) Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 5:5, navíc Robar (Slovin.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 7158.

Slovinsko: Krošelj - Kovačevič, Pretnar, Gregorc, Robar, Vidmar, Kranjc, Podlipnik, Repe - Jeglič, Tičar, Sabolič - Verlič, Muršak, Urbas - D. Rodman, Goličič, Ograjenšek - Kuralt, Mušič, Pem. Trenér: Nik Zupančič.

Bělorusko: Lalande - Korobov, Lisovec, Šinkevič, Chenkel, Jevenko, Vorobej - S. Kosticyn, Kovyršin, A. Kosticyn - Šarangovič, Linglet, Pavlovič - Kulakov, Děmkov, A. Stas - Drozd, A. Volkov, Kogalev - Stefanovič. Trenér: Dave Lewis.

Norsko - Finsko 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Bastiansen (Nörstebö), 60. Martinsen - 26. Hietanen (Aho, V. Lajunen), 29. Honka (Ohtamaa, Hännikäinen), 62. Hännikäinen (Pyörälä). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Kubuš (SR) - Dědulja (Běl.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 6:7, navíc Ohtamaa (Fin.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 8108.

Norsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Johannesen, Bonsaksen, Sörvik - M. Olimb, Patrick Thoresen, K. A. Olimb - Röymark, Rosseli Olsen, Bastiansen - Martinsen, K. Forsberg, Reichenberg - Trettenes, Olden, Roest - Karterud. Trenér: Petter Thoresen.

Finsko: Korpisalo - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen, Kukkonen - Rantanen, Aho, V. Filppula - Puljujärvi, Kemppainen, Pyörälä - Savinainen, Pihlström, Sallinen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.