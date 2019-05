Do smrti nezapomenu. Slováci znechutili Američanům hokej a užívali si senzaci

před 4 hodinami

Košický stadion jim v posledních minutách aplaudoval vestoje. A není divu. Slovenští hokejisté zkraje domácího mistrovství světa zcela nečekaně porazili favorizované Američany 4:1.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - První den šampionátu byl divoký. Finové bez hvězd zdolali Kanadu, Češi přehráli Švédsko. Nejvíc však zaskočilo vítězství Slováků.

Pozoruhodné na něm je, že nebylo šťastné. Domácí předvedli výborný výkon a třeba na střely vyhráli 36:26. "Zasloužili si zvítězit, klobouk dolů," uznal trenér Spojených států Jeff Blashill, jenž vede Patricka Kanea a další hvězdy.

Při trefách Slováků jásala kromě košické haly i ta bratislavská. Kdykoliv (vyjma vyrovnání Američanů na 1:1) komentátor ohlásil změnu skóre, čeští fanoušci spustili rachot.

Naživo v Košicích si Slováci vychutnávali ovace 7430 diváků. "Zažil jsem loňský šampionát v Dánsku. První zápas s Českem byl neskutečný, ale to, co jsem zažil dnes, si budu pamatovat do konce života," řekl novinářům útočník Dávid Buc. "Prostě fantazie. Pokud plníme, co máme, jsme hodně silní."

Dojetí neskrýval ani kapitán Andrej Sekera: "Nepopsatelný pocit. Když lidé skandovali 'Slovensko' a potom mířila nahoru naše vlajka, měl jsem husí kůži."

"Hlavní důvod našeho vítězství je ten, že jsme hráli jako tým od začátku až do závěrečného hvizdu," hodnotil senzaci kanadský trenér Slováků Craig Ramsay. "Američané si sice vytvořili nějaké šance, ale nás podržel brankář. Důležité bylo, že jsme hráli kompaktně s pukem i bez něj. Tohle se hráče snažíme naučit už dva roky. Díky tomu, že nám nevznikali mezery v obraně, jsme vyráželi do protiútoků. Každý hráč tvrdě pracoval."

Ačkoliv Slovensko rozhodně nepatří k favoritům turnaje, dokázalo složit solidní tým. Je v něm sedm hráčů z NHL včetně největší ofenzivní hvězdy Tomáše Tatara.

"Potvrdilo se, co jsem celou dobu říkal," podotkl Tatar. "Chtěli jsme dodržovat strategii, bojovat a znechutit Američanům hokej. Podařilo se nám to, a proto jsme uspěli. Každý je v tomhle týmu důležitý, jako individuality nedosáhneme ničeho."

Někteří mluvili i o stinných stránkách zápasu. "Led byl kvůli strašnému horku dost měkký, i Američané s tím měli problémy," prohlásil brankář Patrik Rybár.

Zároveň připomněl, že zámořská velmoc ještě nenabrala ideální formu. Zatímco evropské reprezentace se připravují celou sezonu, Spojené státy skládají tým až ve druhé půlce dubna podle vývoje NHL. Letos odehrály jediný přípravný zápas, v němž porazily Německo 5:2.

"Američané se zatím jen rozehrávají, musí se chytit," vykládal Rybár. "Jsme rádi, že se nechytli na nás."

Slovensko zápolí na domácím mistrovství s nejtěžším možným startem. Už dnes večer vyzve Finy a v pondělí půjde na Kanadu.