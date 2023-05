Slováci v nominaci na MS sázejí na bronzové hráče z olympiády

Vděk americkým a belgickým vojákům, kteří před 78 lety osvobozovali Plzeň, důležitost současného transatlantického spojenectví a partnerství a obrana svobody a demokracie byly hlavními tématy téměř dvouhodinového vzpomínkového aktu v Plzni. Ve městě v sobotu druhým dnem pokračují čtyřdenní Slavnosti svobody. Hlavní vzpomínkový akt u žulových pylonů pomníku Díky, Ameriko! na Americké třídě se koná vždy 6. května, v den, kdy vojáci americké armády generála George Pattona vstoupili v roce 1945 do města.

Slavnosti svobody se v Plzni slaví od roku 1990 a až do loňska se jich s výjimkou dvou covidových let pokaždé účastnili i američtí a belgičtí veteráni. Letos poprvé nepřijeli - většina z nich zemřela nebo jim v téměř sto letech zdraví už nedovolí přijet.

"I když tu s nám nejsou, věřím, že symbolicky jsou stále přítomni a společně s námi prožívají naší oslavu svobody, náš vděk a úctu ke statečnosti. Vzpomínáme na ně jako na ty, kteří se o naše osvobození zasloužili, vzpomínáme na ně jako na lidi ze vzdáleného kontinentu, kteří neváhali nasadit svůj život pro naši svobodu. Nemuseli. Mohli zůstat doma se svými rodinami, dětmi, přáteli, svou prací. Mohli si žít svůj život, a přesto vzali zbraň do ruky a vyrazili do vzdálené Evropy a nakonec i sem do Plzně, aby jí navrátili i za cenu svých životů tolik toužený mír a svobodu," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Slavnosti jsou podle něj stále hluboce prožívané oslavy svobody, míru a vděčnosti.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zdůraznil, že zvláště v době, kdy několik set kilometrů na východ zuří válka, vystupuje význam a hodnota míru, svobody a demokracie do popředí. Naše euroatlantická vazba, spojenectví demokratických a svobodných zemí a partnerství v NATO jsou podle něj zárukou bezpečnosti a svobody. Poděkoval Plzni a Plzeňanům, že si ani v době komunismu nenechali ukrást pravdu a nezapomněli na to, kdo město osvobodil, i za to že si to stále tak silně připomínají a předávají toto vědomí mladším generacím.