Slovensko - Dánsko 1:0. Důležitý první gól vsítil Tatar. Dánové jsou zatím pasivní

Slováci se dostali prohrami s Německem, Kanadou a Švýcarskem do velmi nepříjemné pozice. Momentálně jsou v tabulce skupiny A až na pátém místě, což jim nezaručuje účast ve čtvrtfinále. Stříbrní medailisté z letošních olympijských her se sice herně zvedli, ale přesto se nedá říct, že by vítězství nad Kazachstánem a Itálií byly kdo ví jak přesvědčivé. Pro dnešní zápas tak mají slovenští hokejisté jasný cíl, kterým je vítězství za tři body. Jen to jim totiž ještě dá šanci na čtvrtfinále.