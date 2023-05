Slováci zůstali ve hře, teď budou fandit Švýcarům proti domácímu Lotyšsku

Hokejisté Slovenska vyhráli ve skupině B MS nad Norskem 4:1 a díky plnému zisku udrželi naději na čtvrtfinále. K postupu do play off potřebují, aby Lotyšsko večer se Švýcarskem nebodovalo. Při rovnosti bodů by ve prospěch Slováků rozhodl vzájemný zápas. Němci ve skupině A porazili 5:0 Francii, vyhráli počtvrté za sebou a zajistili si postup do čtvrtfinále, ve kterém je čekají Švýcaři.

Zatímco Slováci měli v pondělí volno, Norové zápolili s Kanadou a dokázali ji porazit po výborně zvládnutých nájezdech. Dnes se na nich v úvodním dějství únava projevila, navíc už hráli jen o čest bez postupových nadějí. Slováky posadil na koně v končící 4. minutě Hrivík, jehož našel povedenou zpětnou přihrávkou zpoza branky Pánik. Právě on pak dvakrát nebezpečně zakončoval, za Nory odpověděl Engeland Andersen, ale strážce slovenské branky Škorvánek byl pozorný. V 8. minutě pobídl Grman rozjetého Cehlárika, který nabral velkou rychlost, dostal se tváří v tvář Haukelandovi, ale neuspěl - jeho bekhendové zakončení skončilo v lapačce norského gólmana. Vzápětí zkusil štěstí od modré čáry Rosandič a Cehlárik si spravil chuť úspěšnou dorážkou. V 16. minutě pak prolétl Lantoši takřka celým hřištěm a prakticky rozhodl o osudu duelu. Norové od druhé třetiny hru vyrovnali a dočkali se velmi rychle alespoň dílčí radosti, když Berg-Paulsen vyzval ve 24. minutě skvělou nahrávkou přes Gajdoše a Čacha zakončujícího Vikingstada. Škorvánek neměl šanci. Už po chvilce mohla přijít zápletka po jediném vyloučení na slovenské straně za celé utkání. Valkvae Olsen však nebyl zblízka úspěšný. Slováci mohli v oslabení naopak i odskočit zpátky na rozdíl tří branek. Pánik ujel do brejku, při zakončení s hokejkou prostrčenou mezi nohama však nedokázal ohrozit Haukelanda. Ve třetí třetině neproměnil velkou možnost Lantoši, Lunter rozezvučel brankovou konstrukci. Norové to v závěru zkusili s dlouhou power play. Hudáček nejprve zblízka nepochopitelně minul, Pánik pak ovšem přes více než půl hřiště završil skóre. Němci půjdou na Švýcary Němci po úvodních třech porážkách vyhráli čtyři utkání za sebou a ve skupině A po výhře 5:0 nad Francií skončili čtvrtí. Gólem a asistencí se na dnešním zisku tří bodů podílel útočník John Peterka. Čisté konto udržel Mathias Niederberger, stačilo mu jen 13 zákroků. Francie je se čtyřmi body šestá ve skupině, s turnajem se rozloučila třetím zápasem za sebou bez vstřelené branky. Související Čechy čeká řež s Kanadou, Slováci fandí Švýcarům. Projděte si program a výsledky MS Infografika Němci potřebovali k definitivní jistotě postupu jakkoliv vyhrát. Do vedení se dostali již ve 4. minutě, kdy po rychlém protiútoku připravil Stachowiak gól pro Ehla. Další branku mohl přidat Gawanke, gólman Ylönen se však stihl včas přesunout a jeho šanci zlikvidoval. V 16. minutě měl ale Ylönen smůlu, když nestihl zareagovat na puk odražený od brusle Tiffelse, kterého nastřelil Peterka. O minutu později se však vyznamenal, neboť si poradil s nájezdem Kahuna. Francouzi v první třetině prověřili Niederbergera jen minimálně, při Addamově střele mu pomohla tyč. Další krok k výhře a postupu udělali Němci ve 23. minutě. Vydařené sólo předvedl Peterka, jenž přešel přes francouzské bránící hráče a zvýšil na 3:0. Následně mohl přidat další branku Tiffels, po samostatné akci ale trefil tyč. Němci zápas kontrolovali a vytvářeli si i šance, velkou příležitost Moritze Müllera zastavil Ylönen. Hned na začátku třetí třetiny mohl přidat další gól Peterka, nájezd však neproměnil. Utkání se už jen dohrávalo a Němci přidali ještě dva góly v přesilových hrách. Nejprve oslavil návrat do sestavy Fischbuch, poté se trefil Kastner. Vítěze nakonec nemuselo ani mrzet, že nevyužil výhodu pět na tři. Mistrovství světa v hokeji: Skupina B (Riga): Slovensko - Norsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Branky a nahrávky: 4. Hrivík (Pánik, Regenda), 8. Cehlárik (Rosandič, Kňažko), 16. Lantoši (Gajdoš), 59. Pánik - 24. Vikingstad (Berg-Paulsen, Valkvae Olsen). Rozhodčí: Hunnius (Něm.), Bloski - Wyonzek (oba Kan.), Cattaneo (Švýc.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4170. Slovensko: Škorvánek - P. Koch, Nemec, Grman, Ivan, Kňažko, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Regenda, Hrivík, Pánik - Cehlárik, L. Hudáček, Kelemen - Lantoši, M. Sukeľ, Kudrna - Tamáši, Čacho, Lunter. Trenér: Ramsay. Norsko: Haukeland - Hansen, Lilleberg, Johannesen, Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - K. A. Olimb, Trettenes, Martinsen - E. Salsten, Haga, Olden - Vesterheim, H. Salsten, Hoff - N. Steen. Trenér: T. Johansson. Skupina A (Tampere): Německo - Francie 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 4. Ehl (Stachowiak, Tuomie), 16. Tiffels (Peterka, Kahun), 23. Peterka, 44. Fischbuch (Wissmann, Noebels), 54. Kastner (Noebels, Wissmann). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hürlimann (Švýc.) - Kroyer (Dán.), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 3:5, navíc Farnier (Fr.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 8598. Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Kastner, Fischbuch - Tuomie, Stachowiak, Schütz - Varejcka. Trenér: Kreis. Francie: Ylönen - Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry - Texier, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, Treille - Farnier, Valier, K. Bozon. Trenér: P. Bozon.

