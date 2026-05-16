Slováci vydřeli vítězství nad Norskem. Podržel je gólman Hlavaj

Hokejisté Slovenska vstoupili do hokejového MS vítězstvím nad Norskem 2:1. Vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. Ve skupině A si Rakušané poradili s Velkou Británií 5:2.

Slovenská radostFoto: CTK
Dvěma góly se na výhře Rakouska nad Velkou Británií podílel kapitán Peter Schneider, jenž působil v mládežnických týmech Českých Budějovic, Znojma a hrál extraligu za brněnskou Kometu.

Rakušanům se ideálně vydařil začátek, v 10. minutě vedli již 3:0. Brankáře Robsona postupně překonali Nissner, se štěstím Schneider a Paul Huber. Britové, kteří se mezi elitu vrátili po roce stráveném v nižší divizi, se ale dokázali do utkání ještě v první třetině vrátit. V rozmezí 37 sekund snížili na 2:3 Clements a Kirk, který v sezoně 2022/23 úspěšně působil v extraligovém Litvínově.

Na začátku druhé části britští hráči sahali po vyrovnání, gólmana Kickerta ale potřetí překonat nedokázali a Rakousko následně získalo zpět bezpečný náskok. Klíčovou čtvrtou branku přidal po přečíslení dva na jednoho, které ale zakončil sám, Schneider. O pátý gól týmu, jenž před rokem nečekaně postoupil do čtvrtfinále MS, se postaral pohotovou dorážkou po několika výborných Robsonových zákrocích Wallner.

V závěru druhé třetiny mohl vyrovnat Schneiderovu bilanci Nissner, trefil ale jen horní tyč. Oba týmy poté měly šanci upravit skóre v přesilových hrách, brankáři Robson a Kickert ale už neinkasovali.

Skupina A (Curych):

Velká Británie - Rakousko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Clements (Perlini, J. Hazeldine), 17. Kirk (C. Neilson, Halbert) - 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kohlmüller (Něm.) - Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7974.

Británie: Robson - Richardson, Halbert, J. Hazeldine, Tetlow, Steele, T. Brown, Clements, Jenion - Kirk, C. Neilson, Dowd - L. Neilson, Perlini, Waller - Curran, Betteridge, Lachowicz - Hopkins, Davies, Shudra. Trenér: Russell.

Rakousko: Kickert - Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt - Zwerger, Nissner, Schneider - Rohrer, P. Huber, Thaler - Rebernig, M. Huber, Schwinger - Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader.

