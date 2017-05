Slováci se své hymny nedočkali. Pořadatelé zřejmě usoudili, že si ji nezaslouží

před 43 minutami

Slovenští hokejisté vstoupili do světového šampionátu více než rozporuplně. S Itálií se trápili, skoro celou třetí třetinu prohrávali, ale nakonec vydřeli výhru v prodloužení. Pořadatelé však zřejmě usoudili, že si za takový výkon hymnu nezaslouží. Po dvou špatných pokusech se z hlediště spustil ohromný pískot a rozmrzelí Slováci zmizeli z ledu. Oficiální složky později přispěchali s omluvou.

Kolín nad Rýnem - Hokejisté Slovenska předvedli v prvním utkání proti Itálii slabý výkon a po těsné výhře 3:2 v prodloužení jim spadl balvan ze srdce. Jenže potom si ani nemohli vychutnat státní hymnu, protože ji organizátoři nebyli schopni pustit. Po dlouhých okamžicích ostudy a zmaru odešli hráči do šaten.

"Samozřejmě jsem z toho nebyl nadšený, ale musím hlavně začít řešit jiné věci. Já si říkám, že už dlouhé měsíce řeším věci, které bych řešit nemusel, a do toho přijde ještě tohle. Ani jsme si nemohli vychutnat vítěznou hymnu, je to velké zklamání," usmíval se hořce trenér Zdeno Cíger.

Obě mužstva se po vítězném zásahu Slováků seřadila na modrých čarách a čekalo se na první tóny skladby "Nad Tatrou sa blýská". Místo toho však kolínští organizátoři pustili něco úplně jiného, údajně šlo o slovinskou hymnu. Už to je značná ostuda, podobnost názvů Slovensko a Slovinsko přichází na přetřes takřka při každé větší sportovní akci, podobně jako třeba Litva a Lotyšsko.

To ale nebylo všechno. Ani na druhý pokus se zřízenci nepodařilo vybrat národní hymnu správně, což už slovenští hráči, ale zejména diváci, nesli se značnou nelibostí. Prožili si ohromné trápení s italským trpaslíkem a po zápase přišlo další rozčarování.

"Vůbec nevím, co se stalo. Jediné, co k tomu můžu říct, je, že pustili nějakou jinou hymnu. Celá hala pak začala pískat a odešli jsme z ledu. Tohle je bez komentáře," kroutil hlavou obránce Adam Jánošík. Po pařížských patáliích s rolbou přišel ve druhý den šampionátu další incident, tentokrát ale o poznání méně vtipnější.

Na oficiální tiskové konferenci přispěchal sekretář organizační komise s omluvou. "Pustili jsme špatnou hymnu a to je něco, co se v žádném případě nesmí stát. Ubezpečuji, že se nic takového nebude opakovat. Chtěli bychom se upřímně omluvit slovenskému týmu, jak hokejistům, tak fanouškům," pronesl Henner Siegfeld do dusné atmosféry.

Není to přitom tak dávno, co si Němci prožili něco podobného. při utkání čtvrtfinále Fed Cupu na Havaji jim totiž Američané zahráli hymnu z dob nacistického Německa.