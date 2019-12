Slovenští hokejisté do 20 let na MS porazili Kazachstán 3:1. Po bezbrankové první třetině šli Slováci do vedení, ale Kazachům se podařilo srovnat a soupeře dlouho dokázali držet mimo nebezpečné pozice. Nakonec rozhodl necelé tři minuty před koncem zápasu Tkáč. Jeho gól muselo potvrdit video. V závěru Slováci přidali gól do prázdné branky.

Podrobnosti připravujeme… Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Třinci a Ostravě: Skupina A (Třinec): Slovensko - Kazachstán 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 25. Okuliar (Kňažko, Čajkovič), 58. Tkáč (Mrázik, Mudrák), 60. Džugan - 30. Musorov (Butenko). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Tscherrig (Švýc.) - Lederer (ČR), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 7:5, navíc Turan - Alexandrov oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 4915.