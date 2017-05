Slováky od fiaska dělilo 64 sekund, Italy nakonec porazili v prodloužení

před 1 hodinou

Slovenští hokejisté zahájili MS výhrou nad Itálií 3:2 v prodloužení.Ještě 64 sekund před koncem přitom prohrávali, ale obrovskou blamáž odvrátil Libor Hudáček při power play. Vítěznou branku vstřelil v prodloužení Peter Čerešňák.

Kolín nad Rýnem - Slovenští hokejisté vydřeli na úvod na mistrovství světa vítězství nad Itálií 3:2 v prodloužení. V utkání skupiny A v Kolíně nad Rýnem skórovali jako první, ale v čase 58:56 odvrátil jejich porážku při power play Libor Hudáček. V 63. minutě pak rozhodl plzeňský obránce Peter Čerešňák.

Slováci, kteří nemají žádnou posilu ze zámoří, začali potvrzovat roli favorita na konci sedmé minuty. Do vedení je poslal Miklík, jenž byl v pravou chvíli na správném místě a pohodlně doklepl puk do odkryté branky.

Od slovenského týmu to však bylo na dlouho všechno. Italové mohli záhy vyrovnat, ale gólman Július Hudáček zachránil těsný náskok proti Frankovi. Slováci do poloviny zápasu promarnili tři přesilovky a Italové jakoby si naplno uvědomili soupeřovu zranitelnost.

Ve 33. minutě sice ještě neuspěl Insam, ale ve 36. minutě si precizně poradil s těžkou dorážkou do vzduchu vyraženého kotouče Morini a bylo vyrovnáno. Před druhou pauzou mohl vrátit Slovákům vedení v početní výhodě Sersen, avšak brankář Andrea Bernard byl proti.

Ve 43. minutě promarnil velkou možnost Scandella, ale nemusel smutnit dlouho, neboť pár vteřin nato se zapsal do listiny střelců Frigo. Dlouho se zdálo, že půjde o vítěznou trefu, která by Slovensku značně zkomplikovala plány na postup do čtvrtfinále.

Minutu a půl před vypršením základní hrací doby zamířil Július Hudáček na střídačku a Slováci to zkusili se šesti hráči v poli. Krátce poté si vybrali ještě oddechový čas a porada se jim vyplatila - dorážející Libor Hudáček z velkého úhlu s pomocí gólmana vyrovnal.

Už v úvodu prodloužení mohl v úniku rozhodnout lídr italské ofenzivy Scandella, ale nedal. V čase 62:45 pak zajistil slovenskému výběru druhý bod Čerešňák.

Slovensko - Itálie 3:2 v prodloužení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Miklík (Jánošík, Čerešňák), 59. L. Hudáček (Miklík, Sersen), 63. Čerešňák (Bližňák, Skokan) - 36. Morini (Frigo), 43. Frigo (Scandella). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Jeřábek (ČR) - Leermakers (Niz.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 12.229.

Sestavy:

Slovensko: J. Hudáček - Sersen, Čajkovský, Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Šedivý, Trška - Skokan, L. Hudáček, Dravecký - Miklík, Bližňák, Haščák - Kudrna, Cingel, Hrnka - Šťastný, Suja, Skalický. Trenér: Zdeno Cíger.

Itálie: And. Bernard - T. Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Egger, Marchetti, Miglioranzi, Glira - Scandella, Morini, Frigo - Insam, Ant. Bernard, Traversa - D. Kostner, Andergassen, S. Kostner - Lambacher, Goi, Frank. Trenér: Stephan Mair.