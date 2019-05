Senzační posila pro národní tým? Jágr nabízel své služby Říhovi, ale nedovolal se

před 3 hodinami

Velké pozdvižení vyvolal v hledišti Zimního stadionu Ondreje Nepely během zápasu českých hokejistů s Nory záběr do jedné z loží, kde kamera vypátrala Jaromíra Jágra.

Legendární útočník se při návštěvě šampionátu nejprve v žertu nabízel do sestavy kouči Miloši Říhovi, pak předal cenu pro nejlepšího hráče zápasu Michaelu Frolíkovi a nakonec připojil další motivační vzkaz na zeď české kabiny.

Když se na kostce nad ledem objevil krátce před koncem druhé třetiny Jágr, jemuž se v této sezoně podařilo dovést Kladno zpět mezi českou elitu, hladina decibelů se vyrovnala jásotu po gólech. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se dočkal skandování svého jména, jako kdyby právě rozhodl finále šampionátu. Pár hodin předtím žertem nabízel své služby šéfovi české střídačky.

"Zrovna projíždím hranice. Bágl a hokejky mám s sebou, telefon na Říhu mám taky, ale zatím mi to nezvedá. Asi mě nemá uloženého," hlásil naoko posmutněle sedmačtyřicetiletý Jágr na svém facebookovém profilu. Připojil také tip na to, že český výběr naváže na úvodní výhru se Švédy. "Většina prohlašuje povinné tři body, ale tato utkání bývají těžká. Možná se projeví únava a soupeř nemá co ztratit. Přesto věřím ve vítězství našeho týmu a myslím, že jednu z branek vstřelí Jaškin, nebo Palát."

S odhadem úspěšných střelců Jágr minul, ale na náladě mu to neubralo. V lóži si zápas vychutnal. Po pravém boku měl kamaráda a generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda, po levém zase šéfa českého hokeje Tomáše Krále a také Milana Hniličku, bývalého skvělého brankáře a nynějšího vládního zmocněnce pro sport. Všichni se bavili tím, co na ledě viděli. Češi vyhráli po zdařilém výkonu vysoko 7:2.

Třemi body se pod výhru podepsal útočník Frolík. Dva góly dal, k tomu připojil i jednu nahrávku a získal díky tomu cenu pro nejlepšího hráče českého týmu ve večerním utkání. Po jeho skončení mu ji na ledové ploše předal právě Jágr.

"Je to samozřejmě trošku speciální, když vám taková legenda může předat cenu. Měl jsem šanci ho potkat v Calgary a trošku ho poznat blíž. Říkal mi, že mě rád vidí a že nám přeje štěstí, ať makáme pořád dál," komentoval Frolík setkání dvou kladenských odchovanců.

Jágr pak ještě navštívil českou kabinu, kde je ale přítomen už od samého začátku šampionátu. A to díky obrovské fotografii, na níž je zachycen při vystoupení na domácím MS 2015 v Praze. Jágr ji doplnil vlastnoručně připojeným vzkazem "Jedině zlato!" a podpisem.