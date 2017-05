Škatulata v českém týmu: Kubalík jede domů, k týmu se vrátí Holík. Sobotkovi se teprve bude volat

před 1 hodinou

Byl vyřazen, znovu povolán a teď zase jeden domů: hokejový útočník Dominik Kubalík, který si zrušil dovolenou, aby nahradil v nominaci zraněného Petra Holíka, balí kufry: Holík doma vyléčil zranění klíční kosti a narychlo cestuje do Paříže. Změna na soupisce českého týmu to nemusí být jediná, manažer Martin Ručinský bude dnes žhavit telefonní linky do St. Louis. V noci tam v NHL skončila sezona Vladimíru Sobotkovi.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Hokejová reprezentace se připravuje na zápas s Finskem a v zákulisí řeší finální podobu své soupisky pro klíčové zápasy mistrovství světa. Jisté je v tuto chvíli jedno: Dominik Kubalík - dva roky po sobě nejlepší střelec Tipsport extraligy - se premiéry na mistrovství světa nedočká. Dnes z Paříže odletí domů.

Vedení týmu se totiž rozhodlo narychlo povolat z Česka jiného útočníka Petra Holíka. Ten z nominace na MS vypadl na poslední chvíli kvůli zranění v oblasti klíční kosti, teď z domova poslal vzkaz, že je připraven přijet a hrát.

Dominik Kubalík, který byl z týmu v přípravě vyřazený a pak zrušil svou dovolenou, aby Holíka nahradil, tak znovu o místo přišel.

"Mluvili jsme s Holíkem, ten má to zranění už dobré. Cítí se výborně, takže se k nám připojí. Kdyby se totiž nezranil, v nominaci je. S Dominikem jsme mluvili, on o téhle situaci věděl," vysvětlil manažer týmu Martin Ručinský.

Trenéři s Holíkem počítali do sestavy napevno, v přípravě dokonce plnil roli prvního centra. Kubalík by tady balancoval na hraně sestavy, možná by se nakonec stejně jako loni v Moskvě nakonec vůbec na soupisku nevešel.

"Byl by tady jen na čekačce, nechceme aby to absolvoval dva roky po sobě. Sedli jsme si s ním a mohl se rozhodnout sám. Kdyby tady s námi chtěl být do konce, tak tady s námi je, to je samozřejmé. Jde ale za novým angažmá do Ruska, chce se na příští sezonu dobře připravit. Takže se rozhodl odjet domů," řekl Ručinský.

Češi budou zjišťovat, jak je na tom Sobotka

Změna to nemusí být jediná: V noci na dnešek totiž v NHL skončila sezona St. Louis, za které hraje Vladimír Sobotka. Podle slov Ručinského by o zkušeného centra měli trenéři zájem. Mluvit s ním ale teprve budou.

"Spojíme se s ním a zjistíme, jaký je jeho zdravotní stav a celá situace kolem něj. Pak se rozhodneme. Mluvili jsme s ním ještě předtím, než odletěl do St. Louis a měl problémy se zády. Situace kolem něj byla nejasná," řekl Ručinský.

O tom, že by oslovili i Sobotkova spoluhráče Dmitrije Jaškina, se neuvažuje.

Češi mají na soupisce pro šampionát volná dvě místa do pole. Vedle Holíka na ně mohou napsat ještě obránce Jana Koláře, Libora Šuláka nebo útočníka Jakuba Lva. Ti všichni s týmem v Paříži trénují.