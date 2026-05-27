Šílenství. Tohle není mistrovství, ozývá se kritika. A v budoucnu má být hůř

Ve čtvrtek půjde na hokejovém MS ve Švýcarsku o všechno, proběhne klíčové čtvrtfinále. Po čekání, které některým přišlo jako věčnost… Kritika formátu květnového turnaje znovu ožívá. A nejen kvůli počtu reprezentací.
Fribourg (od našeho zpravodaje) - Švédsko proniklo ve Švýcarsku do čtvrtfinálových bojů, ale tak kostrbatě, že si v průběhu šampionátu vysloužilo řadu pichlavých poznámek od domácích médií.
Kritice ovšem neušel ani samotný šampionát, každoroční akce trvající dva a půl týdne a čítající hned 16 účastníků.
Švédové sice měli problém s postupem ze skupiny, zajistili si ho až závěrečnou výhrou proti Slovensku, ale i u nich se některé zápasy jevily jako zbytečné.
Třeba Italové za první dvě třetiny vypálili na bránu Tre kronor šestkrát, Slovinci sedmkrát. V obou případech bylo před třetím dějstvím rozhodnuto.
„Mistrovství světa se proměnilo v turnaj, který připomíná spíš trh v Kiviku (velký švédský jarmark s dlouhou tradicí, pozn. red.) než skutečný šampionát,“ pálí Hans Abrahamsson ze švédského deníku Sportbladet.
„Jde mnohem více o ‚rozšiřování sportu‘, o zábavu spojenou s tím, že ‚fanoušci z různých zemí turnaj zpestřují‘. A také o to, že se má hrát každý rok - s 16 týmy. Na úkor sportovní kvality. Exkluzivita je pryč,“ pokračuje novinář.
„Mistrovství mají být o tom, že se na nich utkají ti nejlepší. Jinak to musíte nazvat jinak. Mistrovství světa v hokeji žádným mistrovstvím není,“ přidává.
Podobně smýšlí Adam Johansson ze švédského listu Expressen. „Mistrovství světa se vlastně nedá označit za mistrovství, protože na něm chybějí stovky nejlepších hráčů světa,“ píše s odkazem na absenci mnoha hvězd severoamerické NHL.
„Upřímně řečeno netuším, jakým měřítkem světový šampionát je. Proč by měl někoho zajímat?“ ptá se.
„Kdyby reprezentace Tre kronor měla k dispozici své nejlepší hráče ze zámoří, Norsko by nemělo šanci,“ vrací se k porážce 3:4 od papírového outsidera. „Ze švédských olympioniků ale byli na ledě pouze dva.“
Přebytek turnajů
Zimní olympiáda teď do těchto diskuzí vstupuje víc než v nedávné minulosti.
V letech 2018 a 2022 se pod pěti kruhy hrálo bez účasti NHL. A poslední Světový pohár, podnik v režii NHL, proběhl na podzim 2016. Platilo, že vrcholem sezony na mezinárodním poli bylo mistrovství světa.
Na nedávném olympijském turnaji v Miláně ale hvězdy zámořské ligy nastoupily. A stejně by tomu mělo být i v budoucnu. Do toho chce NHL mezi olympiádami pravidelně pořádat Světový pohár.
Mistrovství světa se tak každý druhý rok bude potýkat s konkurencí. A - stejně jako letos - s nižším zájmem hvězd, které si taky někdy chtějí odpočinout.
„Největším problémem je samozřejmě přebytek turnajů,“ navazuje Abrahamsson. „Logické by bylo neorganizovat mistrovství světa v sezonách, kdy se koná Světový pohár a olympiáda, a ve zbylých letech se soustředit na uspořádání co nejkvalitnějšího a nejprestižnějšího turnaje.“
„To se ale pravděpodobně nikdy nestane - nebo až za hodně dlouho,“ dodává novinář.
Hokejová federace IIHF každoroční konání květnového mistrovství obhajuje tím, že přináší zisk, díky kterému je schopna financovat další rozvoj ledního hokeje. To je například mužský šampionát třetí kategorie v Číně. Nebo ženský šampionát druhé kategorie v Maďarsku.
„IIHF a NHL jsou dvě různé organizace a obě si chtějí ukrojit svůj kus koláče,“ připomíná Abrahamsson. „Mezitím tohle šílenství dál pokračuje a největším poraženým je samotný hokej.“
