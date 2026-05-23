Severská senzace. Švédové padli i s Norskem a reálně hrozí, že nebudou ve čtvrtfinále

Hokejisté Švédska podlehli na MS ve Švýcarsku nečekaně Norsku 2:3, čeká je už jen jeden zápas ve skupině a jsou na pokraji vyřazení. K postupu do čtvrtfinále už potřebují pomoc jiných týmů. V dalším utkání "české" skupiny B šampionátu zdolalo Dánsko 4:0 Slovince.
Při vyloučení Asplunda udělali Norové v 9. minutě chybu na modré, při brejku faulovali Švéda De la Roseho, jenže samostatný nájezd Raymond neproměnil. Naopak ještě v téže početní výhodě se zblízka prosadil Steen a poslal Nory do vedení.
Švédové marně hledali cestu do dobře organizované a kompaktní obrany severského rivala, který navíc rychle a efektivně přecházel do ofenzivy a byl i nebezpečnější.
Do té doby nevýrazný tým Švédů postavila na nohy první přesilovka, kterou využil Stenberg. Hra získala větší spád, ofenzivní akce se střídaly na obou stranách, ale gól padl do švédské branky. V oslabení ujel Steen a přes nedůraznou obranu soupeře prostřelil Söderbloma.
Ve třetí třetině zvýšili Švédové ofenzivní úsilí, po dvou nastřelených tyčích se prosadil Raymond a střelou pod horní tyčku vyrovnal. Jenže se opakovala situace z druhé třetiny, Švédové při přesilovce laxně ztratili puk a Eirik Salsten opět v oslabení skóroval.
Norové pak úpornou obranou výhru udrželi a porazili Švédy na světovém šampionátu po 12 letech.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina B (Fribourg):
Norsko - Švédsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 10. N. Steen (Bakke Olsen, Vesterheim), 34. N. Steen (H. Ö. Salsten), 50. E. Ö. Salsten (Rönnild) - 23. Stenberg (J. Berglund, Björck), 44. Raymond. Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ondráček (ČR) - Gibbs (Kan.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Oslabení: 2:0. Diváci: 5417.
Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen - Martinsen, Pettersen, Koblar - Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen - E. Ö. Salsten, Eriksen, Rönnild - N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund - Elvsveen. Trenér: P. Thoresen.
Švédsko: Soderblom - J. Larsson, Ekholm, A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Persson, Hägg, Brännström - Stenberg, Björck, Raymond - Heineman, J. de la Rose, L. Karlsson - Asplund, Sundqvist, Holmström - Grundström, J. Berglund, Silfverberg - Petersson. Trenér: Hallam.
Dánsko - Slovinsko 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 35. Blichfeld (Aagaard, N. Olesen), 39. Russell (Bruggisser, Aagaard), 59. Russell (Aagaard, N. Olesen), 60. Aagaard (Russell, N. Olesen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Hronský (SR) - Niittylä (Fin.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 4604.
Dánsko: Soegaard - Bruggisser, Jensen Aabo, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov - Aagaard, Russell, N. Olesen - Blichfeld, True, Poulsen - Storm, Kjaer, From - Scheel, Wejse, Madsen. Trenér: Gath.
Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Štebih, Čosič, Magovac, Crnovič, Perčič - Mahkovec, Török, Sabolič - Jezovšek, Maver, Ograjenšek - Drozg, Tičar, Kuralt - Langus, Sitar, Beričič - Simšič. Trenér: Terglav.
Slovensko - Česko 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
1.
Kanada
5
4
1
0
0
25:10
14
2.
Česko
5
4
0
1
0
16:10
13
3.
Slovensko
5
3
1
0
1
18:10
11
4.
Norsko
5
3
0
1
1
17:10
10
5.
Švédsko
6
3
0
0
3
23:14
9
6.
Dánsko
5
1
0
0
4
9:20
3
7.
Slovinsko
6
0
1
1
4
8:24
3
8.
Itálie
5
0
0
0
5
2:20
0
Postupová matematika: Norové zařídili Česku čtvrtfinále, to nabízí i nezvyklé soupeře
Po vydřeném vítězství proti Slovensku se čeští hokejisté v tabulce skupiny B na mistrovství světa posunuli na 13 bodů a přestože v tu chvíli ještě neměli čtvrtfinále úplně jisté, večerní senzační výhra Norska proti Švédsku jim potvrdila postup. Pořádně zamotaná je situace v „áčku", odkud může pro Čechy vzejít překvapivý soupeř.
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.