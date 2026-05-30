Semifinále gigantů zvládlo lépe Finsko a postupuje do finále světového šampionátu

ČTK

V nedělním finále hokejového mistrovství světa v Curychu vyzve domácí Švýcarsko tým Finska. Seveřané porazili v dnešním druhém semifinále po obratu Kanadu 4:2 a mají jistou medaili, o zlato si zahrají po čtyřech letech. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.

IIHF World Championships - Semi Final - Canada v Finland
Radost hokejistů FinskaFoto: REUTERS
Utkání rozhodla druhá třetina, kterou Finové vyhráli 3:0. Po brzké úvodní trefě Patrika Puistoly předvedli první otočku v utkání Kanaďané, po brankách Roberta Thomase a Dylana Hollowaye vedli po úvodní části 2:1.

Hned po 49 sekundách druhého dějství však vyrovnal finský kapitán Aleksander Barkov. V čase 31:28 dal rozdílový gól Konsta Helenius, obrat dokonal o 82 sekund později Aatu Räty.

V repríze souboje ze skupiny A, v němž v úterý zvítězili Švýcaři 4:2, budou Finové proti obhájcům stříbra usilovat o páté zlato. V Curychu dosud neporažení Švýcaři na titul ještě nikdy nedosáhli. Zápas začne ve 20:20.

Podruhé v průběhu turnaje zkříží hokejky také Kanaďané s Nory. V utkání skupiny B vyhráli Sidney Crosby a spol. po přestřelce 6:5 v prodloužení. Duel o třetí místo začne v 15:30.

Mistrovství světa hokejistů - semifinále (Curych):

Kanada - Finsko 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Thomas (Holloway, Mateychuk), 15. Holloway (Celebrini, DeMelo) - 4. Puistola (Helenius), 21. Barkov (Mikael Granlund, M. Lehtonen), 32. Helenius (Mikael Granlund, Barkov), 33. Aatu Räty. Rozhodčí: Holm (Švéd.), MacFarlane (USA) - Durmis (SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 10.000.

Kanada: Greaves - Mateychuk, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Dickinson - Cozens, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Holloway - Vilardi, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie. Trenér: Donskov.

Finsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Mikael Granlund - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen - Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.

