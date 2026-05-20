Ščotka po vyloučení do konce zápasu se Švédy vyvázl jen s varováním

Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na pět minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy (4:3) na mistrovství světa ve Fribourgu bez dalšího trestu jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace (IIHF).
Ščotka dostal proti Švédům první šanci na turnaji při zdravotní indispozici Michala Kempného, ale odehrál jen čtyři střídání, v součtu necelé tři minuty.
Pak musel do kabin s trestem na pět minut a do konce zápasu za nevybíravý krosček na Alberta Johanssona. Ščotka přitom bránil ležícího Daniela Voženílka, jehož Johansson atakoval. Švédové pak díky tomu snížili z 0:3 na 2:3.
"Disciplinární komise udělila Janu Ščotkovi varování za incident spojený s krosčekem. Komise rozhodla, že ačkoli hráčovým úmyslem bylo zastat se spoluhráče, kontakt s hlavou soupeře byl neopatrný. Komise vzala na vědomí hráčovo prohlášení, že neměl v úmyslu krosčekovat či zranit soupeře, ale snažil se v emotivním okamžiku zápasu podpořit svého spoluhráče," uvedla disciplinární komise šampionátu.
"Komise také zohlednila, že si hráč okamžitě uvědomil, že by jeho čin mohl mít nebezpečné následky. Po přezkoumání všech dostupných videozáznamů, informací a prohlášení poskytnutých během formálního slyšení dospěla k závěru, že ačkoli hráč porušil pravidlo o krosčeku, jeho zákrok byl spíše nedbalý než bezohledný či úmyslný. V důsledku toho disciplinární panel rozhodl, že hráči bude uděleno napomenutí," vysvětlila.
Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu ve skupině B Slovinsko 5:4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S osmi body jsou druzí za stoprocentní Kanadou, český tým je o další bod třetí. Slovinci vyrovnali z 2:4, v čase 59:29 poslal zápas do prodloužení Rok Tičar, jenž si dnes připsal tři body za dva góly a nahrávku.
Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. "Kanonýři" dnes sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1:1 v Bournemouthu.
Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.
Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. V úterý to podle agentury Reuters oznámil zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). ČTK se snaží získat vyjádření českých úřadů. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu, uvedlo MZd. Bude převezen na Bulovku. Pro veřejnost podle úřadu nepředstavuje riziko.