Šance na obrat skončila na tyčích. Češi se loučí s mistrovstvím ve čtvrtfinále

Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0:3, jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.
Finové vyjádřili jasnou převahu v úvodní části trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella. V čase 21:35 přidal další branku Konsta Helenius. Po polovině utkání odmazal nulu na českém kontě v přesilovce pět na tři Hronek. Blíže na dostřel už se ale Češi nedostali, v 56. minutě stvrdil postup Seveřanů Lenni Hämeenaho.
Dnešní porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. Šedesátiletý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezonu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna.
Čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů (Curych):
Finsko - Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Mikael Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) - 31. Hronek (Kubalík, Červenka). Rozhodčí: Holm (Švéd.), MacFarlane - Gustafson, Rey (všichni USA). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 10.000.
Finsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Mikael Granlund - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen - Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.
Česko: Kořenář - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka - Červenka, L. Sedlák, D. Voženílek - Flek, Tomášek, Blümel - M. Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík.
Premiéru Andreji Babišovi jde na nervy spousta lidí, ovšem guvernér České národní banky Aleš Michl šéfa ANO podle jeho slov „neskutečně rozčiluje". Předsedu vlády tak zřejmě potěšila čtvrteční slova známého ekonoma Jana Švejnara, který dal najevo, že k Michlovi má rovněž výhrady, byť hodnocení pronesl v nadsázce a s mírným úsměvem.
