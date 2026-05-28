Sport

Šance na obrat skončila na tyčích. Češi se loučí s mistrovstvím ve čtvrtfinále

Redakce Sport,ČTK

Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0:3, jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.

Smutní Češi po porážce v zápase MS 2026 Česko - FinskoFoto: CTK
Finové vyjádřili jasnou převahu v úvodní části trefami Sakariho Manninena a Antona Lundella. V čase 21:35 přidal další branku Konsta Helenius. Po polovině utkání odmazal nulu na českém kontě v přesilovce pět na tři Hronek. Blíže na dostřel už se ale Češi nedostali, v 56. minutě stvrdil postup Seveřanů Lenni Hämeenaho.

Dnešní porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. Šedesátiletý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezonu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna.

Čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů (Curych):

Finsko - Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Mikael Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) - 31. Hronek (Kubalík, Červenka). Rozhodčí: Holm (Švéd.), MacFarlane - Gustafson, Rey (všichni USA). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 10.000.

Finsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Mikael Granlund - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Aatu Räty, Manninen - Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.

Česko: Kořenář - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Ticháček, Alscher, T. Galvas, Ščotka - Červenka, L. Sedlák, D. Voženílek - Flek, Tomášek, Blümel - M. Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, O. Beránek. Trenér: Rulík.

